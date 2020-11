Elles ont la couleur des tuiles, la forme des tuiles, la résistance des tuiles mais, ce ne sont pas des tuiles… Le fabricant Onduline propose Abrituil, une alternative idéale pour la couverture d’ouvrages légers.

La couverture d’une construction légère est toujours un casse-tête, surtout lorsqu’il s’agit de la mettre en harmonie avec un bâtiment mitoyen. Non que les solutions fassent défaut, mais la matière première a un coût et un poids, qu’il s’agisse d’ardoise ou de tuiles souvent incompatibles avec ceux d’une structure légère ou provisoire. La société Onduline s’est donc penchée sur le problème et propose une solution qui devrait satisfaire aussi bien les professionnels que les particuliers. Elle a purement et simplement réinventé une couverture qui à l’esthétique de la tuile sans ses inconvénients. Cette « tuile particulière », qui en fait se présente sous forme de plaques, offre plusieurs avantages : elle est d’abord légère, résistante et facile d’emploi. Que demandez de mieux ? Abrituil, puisque tel est son nom, est composé de films cellulosiques mono-couches imprégnés de bitume, avec adjonction de résine thermodurcissable et de pigments déposés par enduction. Résultat, sa robustesse élimine tout risque de casse à la manutention ou à la pose, tandis que sa flexibilité et sa légèreté offrent un gain de temps substantiel lors de la mise en oeuvre. De dimensions standard (1 050 x 500 mm), d’un poids de 1,55 kg par élément, Abrituil se décline en quatre coloris (rouge, brun, bleu et vert). Elle s’adapte à toutes les situations, tous les environnements. Autres propriétés de cette couverture, elle est étanche, offre une excellente isolation thermique et résiste bien aux intempéries. Les plaques sont bien évidemment fournies avec des crochets de fixation pour partie courante qui facilitent la pose et assurent un parfait recouvrement. Des pointes à tête moulée pour fixation de faîtage, de bas de versant et de faîtières sont également proposées. Abrituil est commercialisé par paquets de 10 éléments (soit 4 m2) faciles à transporter grâce à un emballage spécialement étudié. Novices, ne vous faites pas de soucis, il y a même un mode d’emploi. Abrituil offre une alternative pleine d’intérêt notamment pour des annexes comme les tonnelles ou les abris de jardin. Mais n’allez pas vous mettre en tête de recouvrir votre château avec, les services des monuments historiques pourraient y trouver à redire. Plaque Abrituil de Onduline pour la couverture de bâtiments légers

Redacteur