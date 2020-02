Pour supporter des vents pouvant souffler jusqu’à 190 km/heure, Lafarge Couverture propose un nouveau système de Toiture intégrale. Un véritable antidote aux tempêtes violentes.

La résistance de ce nouveau système repose sur deux éléments: l’utilisation de crochets de fixation Europannetons, une exclusivité du fabricant, et sur des préconisations spécifiques de pose. Ces dernières exigeant la fixation de toutes les tuiles des modèles de rives et d’égout. Le système de Toiture intégrale de Lafarge Couverture peut supporter des vents soufflant jusqu’à 190 km/heure. Elle assure aussi une protection aux infiltrations accidentelles telles que neiges poudreuses, poussières ou pollens, grâce à l’association de tuiles hautes performances, d’un écran de sous-toiture qui garantit une bonne évacuation de la vapeur d’eau et d’un closoir d’étanchéité. La garantie aux vents s’applique aux maisons individuelles sur une durée de 15 ans. Sur de la résistance de son produit, Lafarge Couverture s’engage à prendre en charge la totalité du montant de franchise prévue, en cas de vent violent, par l’assurance multirisques du particulier… Distributeurs de produits Lafarge et www.lafarge.fr

Redacteur