La qualité d’une toiture se juge souvent à l’aune de ce qu’il y a dessous. Mais, ce qu’il y a dessous vieillit souvent mal. Würth, le célèbre Géo-trouvetout du bâtiment apporte la solution.

Une belle toiture n’est pas toujours synonyme de bonne toiture. En effet, les tuiles les plus performantes et les charpentes les plus résistantes ont un jour ou l’autre des faiblesses auxquelles seuls des écrans de sous toitures efficaces peuvent palier. Malheureusement, pour eux aussi, le vent, la poussière, les insectes, le soleil, la pluie et surtout le vieillissement sont des ennemis redoutables. Les sous-toitures sont en effet généralement des produits plastiques ou fortement bitumineux. Les propriétés d’étanchéité qu’ils possèdent lorsqu’ils sont neufs s’amenuisent toujours avec le temps et les intempéries. Leur étanchéité est en outre souvent amoindrie par un inconvénient collatéral : ils génèrent en effet une condensation préjudiciable et corrosive. Lourds et difficiles de mise en œuvre, leur matière dénote une époque où chacun aspire à vivre dans un habitat sain d’où sont excluent les matériaux « écologiquement sensibles ». Fort d’un tel constat, le groupe Würth, qui s’est fait une spécialité des produits de hautes performances, propose Wütop, une gamme d’écrans de sous toiture qui répond aux plus grandes exigences d’efficacité et de confort. Des produits qui associent d’emblée l’intelligence de l’innovation, des performances de pérennité et le confort d’une pose précise simple et rapide.



Eliminer la condensation

Ainsi, la sous-toiture Wütop Trio est constituée de polypropylène non tissé. Un matériau étanche et léger, particulièrement facile de mise en œuvre. Wütop Trio se place aussi bien sur des supports continus que discontinus, il résiste aux déchirures, empêche les pénétrations tout en maintenant l’indispensable respiration de la toiture qui élimine la condensation. Son petit frère, Wütop Roll est pour sa part un closoir ventilé pour faîtage à sec qui supporte les tuiles les plus galbés, qu’elles soient en béton ou en terres cuites. Composé de deux bandes d’aluminium latérales de 60mm de large reliées par une bande centrale en PVC perforé, il supprime l’emploi de tuile chatière en partie haute de la toiture. Il permet la suppression des scellements de faîtière, habituellement si délicats et si fragiles. L’une de ses principales propriétés repose aussi sur la ventilation. Une ventilation qui supprime de facto le pourrissement prématuré des bois des charpentes non traitées. Comme Wütop Trio, Wütop Roll est d’une mise en œuvre particulièrement facile et rapide. Würth complète ces deux produits majeurs d’une gamme de compléments astucieux comme des pare-oiseaux avec latte de ventilation. Des produits avec lesquels les toitures ne seront plus seulement belles mais aussi et surtout durables.

Gamme Wütop de Würth, réseaux de vente directe de Würth, agences régionales, www.wurth.fr et 0388645300

