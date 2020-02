Prêtes à poser sur toutes les toitures, les verrières d’angle de Velux redessinent l’espace et l’ambiance de toutes les surfaces sous toiture, des plus grandes aux plus petites.

Un accès à la lumière panoramique pour toutes les surfaces sous toitures. C’est sur ce concept unique que Velux a bâti ses nouvelles gammes de verrières. Les séries VFA/VFB sont constituées d’une fenêtre verticale à ouverture oscillo-battante jumelée d’une fenêtre de toit de même largeur. Réalisée en pin massif verni, cette série, avec son ouverture à la française à 90°, offre un large dégagement vers l’extérieur et un nettoyage aisé. L’aération est en outre facilitée par une ouverture à soufflet. Avec des largeurs de 78 et 114 cm, ces fenêtres de toit s’adaptent à des pentes allant de 15° à 55°. La verrière "grand large" quant à elle, est constituée d’un ensemble composé de fenêtres panoramiques de toit qui s’ouvrent à 45° et de portes-fenêtres à ouverture latérale ou fixe. L’ensemble est prévu pour offrir l’accès à un balcon ou une terrasse. La dimension des fenêtres supérieures est de 78x136 cm et celle des fenêtres intérieures de 78x102 cm. Egalement en pin massif, ces différents produits sont tous dotés de doubles vitrages en verre feuilleté et trempé. Leur raccordement est compatible avec tous les matériaux de couverture. Les ensembles VFA, VFB et "Grand Large" offrent aux petites et aux grands intérieurs une ambiance lumineuse confortable et l’accès à un champ de vision à 90° sur l’extérieur et ce, sans travaux de grande envergure sur les murs et les toitures. Ils présentent également d’excellentes qualités d’isolation thermique et phonique. Tous ces produits peuvent être complétés par des stores de la même gamme, de matières et de couleurs différentes. Verrière Velux VFA,VFB et Grand Large. Velux tel : 01.64.54.22.34 et http://www.velux.fr/

Redacteur