Si certains voiles déclenchent des polémiques, d’autres font l’unanimité. C’est le cas de ceux proposés par Mermet. Face à l’agression des rayons solaires, sa gamme de tissus Modulight offre en effet un confort de travail particulièrement apprécié des utilisateurs d’écran…

Le soleil aime les écrans d'ordinateur. Ses rayons s'y complaisent au point d'y avaler toutes les images et de venir sérieusement troubler les utilisateurs. Une indisposition en apparence minime mais qui finit à la longue par constituer une gêne récurrente, à l'origine de fatigue et d'interruptions fréquentes. Une gêne qui va même quelques fois jusqu'à contrarier l'implantation des postes, au risque de compliquer et d'altérer le bon fonctionnement du travail. Chez Mermet, le spécialiste des toiles de protection solaire destinées aux stores, on connaît bien les remèdes de ce type d'inconvénient. Ils passent par le choix de stores dont les tissus sont parfaitement étudiés pour y faire face. Les tissus de sa nouvelle gamme Modulight sont en effet spécialement élaborés afin d'offrir une protection maximale contre l'éblouissement. Mermet décline sa gamme en deux lignes, les M-Screen 8501 et les T-screen 9601. Deux références qui expriment particulièrement leur efficacité auprès des utilisateurs d'écrans informatiques.

Mais se protéger de la lumière commence d'abord par le choix judicieux des coloris. Un choix qui passe chez Mermet par l'examen de deux indices de confort prioritaires, gradués sur l'echelle d'un référentiel mis spécialement au point par l'entreprise: le Modulight Rapid Selection. Celui-ci est constitué d'une graduation de 1 à 40 qui définit le degré de confort visuel.

La gamme M-Screen 8501 pour sa part est graduée de 22 à 31 en fonction des coloris choisis. Ses tissus sont destinés à tous types de stores intérieurs sauf ceux à bandes verticales. Cinq coloris y sont disponibles en laizes de 250 cm. Ils se destinent de préférence aux espaces à forte clarté.

Les tissus de la gamme T-screen 9601 présentent quant à eux un indice qui va de 25 à 34 sur cette même échelle. Sept coloris sont proposés dans cette référence dont les tissus ont la particularité, outre leur excellente résistance à l'éblouissement, d'être utilisables sur leurs deux faces. Ces tissus sont également proposés en laize de 250 cm. Ces deux gammes, M-Screen 8501 et T-screen 9601 sont toutes les deux d'un entretien très facile. Ininflammables (M1 & B1), leurs tissus résistent à l'étirement comme à la déchirure et leurs couleurs offrent une remarquable stabilité dans le temps.

Les propriétés de ces toiles ne se limitent pas à la protection solaire. Elles offrent aussi, par la qualité de leurs matières et la générosité de leurs tons acidulés, une esthétique valorisante qui confère instantanément une meilleure ambiance aux locaux. Dépouillée de sa nature agressive, la lumière offre ainsi aux intérieurs une vie pleine de couleur et d'énergie. Une energie dont les rayons deviennent les alliés pacifiques de ceux qui passent de longues heures devant leurs écrans. Pour réaliser le choix idéal des tissus, Mermet offre sur son site web l'accès et l'usage de son référentiel.

Tissus protecteurs pour stores M-Screen 8501et T-screen 9601 de Mermet.