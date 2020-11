Le brise-soleil, partie intégrante de la façade d'aujourd'hui, a donc pour rôle de limiter la pénétration des rayons solaires à l'intérieur du bâtiment, tout en y laissant filtrer la lumière. Les effets de surchauffe sont ainsi réduits. Combiné à des ouvrants qui assurent la ventilation naturelle, le brise-soleil permet de maintenir une ambiance tempérée.

Sa présence évite, dans bien des cas, de recourir à une climatisation et réduit de ce fait la consommation d'énergie inhérente à ce type d'installation.

La nouvelle réglementation thermique impose sur les bâtiments tertiaires la gestion des apports solaires. Régulateur thermique, le brise-soleil permet également de donner du relief à la façade, et de jouer avec les ombres portées. Architectes et bureaux d'études en dotent donc de plus en plus leurs bâtiments, en neuf comme en rénovation.

Pour donner libre cours à leur imagination, Kawneer propose une offre sur mesure de brise-soleil en aluminium.

En fonction du projet de l'architecte et du type de chantier, les ingénieurs du Bureau d'Études Kawneer développent en effet des solutions de brise-soleil spécifiques, à la fois très esthétiques et d'une grande technicité.

S’adapter à tous les projets

Les brise-soleil Kawneer s'adaptent parfaitement aux façades de la gamme, directement, ou par l'intermédiaire de pièces de fixation. La préfabrication en atelier est ainsi plus facile pour les professionnels. On évite également de créer des contraintes malvenues sur la structure de la façade. Qualité de finition, homogénéité et cohésion de l'ensemble de la façade sont ainsi garanties.

Se prêtant aux constructions neuves comme aux chantiers de rénovation, les brise-soleil en aluminium Kawneer peuvent prendre de nombreuses formes (bande filante, lame en ogive, cintrée, …) et se plier à tous les types de pose (horizontale, verticale, déportée, inclinée, …), selon les besoins du chantier. L'aluminium leur assure rigidité, légèreté, finesse des lignes et une pérennité sans entretien.

Pour s'harmoniser à toutes les créations architecturales, pièces et profilés en aluminium peuvent être anodisés (label Qualanod) ou thermolaqués (qualité Marine, label Qualicoat) dans un choix de plus de 300 teintes Ral, y compris les nouvelles nuances bois.