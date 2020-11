Technal propose deux outils déterminants pour les Maîtres d'Oeuvre souhaitant inscrire leur projet dans une démarche HQE®, avec le MEMENTO, bilan environnemental global de ses façades légères aluminium et le CD-ROM des fiches à caractéristiques environnementales et sanitaires.

la démarche HQE® pour la réalisation ou la réhabilitation de constructions,

la norme AFNOR expérimentale XP P01 010 pour la détermination de la qualité environnementale des produits de construction.

La maîtrise des nuisances générées par la construction et le fonctionnement des bâtiments constitue aujourd'hui l'un des principaux enjeux de l'acte de construire, que ce soit en termes d'impact du bâtiment sur l'environnement ou sur la santé de ses occupants. En France, les outils pour prendre en compte l'environnement sont :

La démarche Haute Qualité Environnementale (HQE®) dans le bâtiment vise à maîtriser les impacts d'un bâtiment sur l'environnement extérieur, et créer un environnement intérieur confortable et sain. Pour obtenir la certification d'opérations HQE®, le Maître d'Oeuvre doit choisir parmi 14 cibles, qui ont pour objectif de l'aider dans sa réflexion sur les choix constructifs et dans l'évaluation de la performance du bâtiment.

Le MEMENTO Technal des caractéristiques environnementales des façades légères en aluminium commente neuf cibles que la façade légère GEODE en aluminium peut valoriser, parmi les quatorze cibles de la démarche HQE®. Ces neufs cibles sont les suivantes :

relation harmonieuse de l'ouvrage avec son environnement immédiat,

choix intégré des procédés et produits de construction,

chantier à faible nuisance,

gestion de l'énergie,

gestion de l'entretien et de la maintenance,

confort hygrothermique,

confort acoustique,

confort visuel,

qualité sanitaire.

Les atouts de la façade légère Geode La façade grille en aluminium Géode de Technal propose au prescripteur un choix important de formes et de couleurs. Géode s'adapte ainsi à la plupart des situations tout en laissant au Maître d'Oeuvre une grande liberté architecturale.

Le MEMENTO Technal apporte au Maître d'Oeuvre un argumentaire complet sur les atouts de la façade Géode de Technal, de sa facilité de mise en œuvre jusqu'à son recyclage. Le Bureau d'Etudes TRIBU a mené des études complémentaires sur les cibles plus complexes à appréhender tels que les impacts environnementaux et le bilan énergétique de la façade. Afin d'en faciliter la lecture, les calculs résultant de cette étude sont illustrés de nombreux graphiques et tableaux.

Le Cd-rom des fiches de caractéristique environnementale Le cd-rom Technal Fiches de déclaration environnementale 2004 présente les fiches ACV de la façade légère Grille Géode. Réalisées selon la norme AFNOR XP P01 010, ces fiches comptabilisent les consommations d'énergie, de matière première, d'eau, d'émissions dans l'air, dans l'eau, dans le sol, etc… durant les différents cycles de la vie de la façade, depuis la production des matières premières jusqu'à la destruction du bâtiment. Ces calculs ont été réalisés avec les caractéristiques globales d'une façade grille Technal Géode vitrée sur 25, 50, 75 et 100 % de sa surface.

Le Mémento environnement de la façade Grille Géode et le cd-rom des fiches environnementales sont disponibles sur simple demande à delamarquec@technal.fr