Quand le particulier refait sa salle de bain, ses volets, son isolation, etc. pendant les vacances; avez-vous remarqué que sur les routes les grands travaux de réfection se font aussi… C'est dans ce contexte estival, MAPEI lance une nouvelle gamme 'voirie et travaux publics' .

En commercialisant aujourd'hui une nouvelle gamme, MAPEI confirme sa volonté d'être un acteur majeur en France, dans chacun des domaines d'activité du groupe (colles carrelage et sol souple, bâtiment et produits spéciaux, adjuvants pour mortier et béton et voirie-travaux publics).

La nouvelle gamme "Voirie et Travaux Publics" de MAPEI France comporte déjà de nombreuses références parmi lesquelles :

MAPEGROUT T60 F Mortier de réparation résistant aux sulfates

DURESIL EB Brai époxy-bitumineux pour la protection des bétons soumis à des environnements agressifs (réseaux d'assainissement)

EPOJET Résine époxydique pour injection

LAMPOSILEX Mortier pour le blocage des venues d'eau

LAMPOCEM Mortier à prise ultrarapide et à retrait compensé pour le scellement de mobilier urbain notamment.

MAPEGROUT CB

Ce mortier mono-composant est principalement destiné au collage et au jointoiement de bordures (de trottoirs ou d'îlots directionnels) sur béton ou enrobé bitumineux, même humide. Simple à gâcher, MAPEGROUT CB est le compromis idéal entre rapidité de prise et confort d'utilisation. Il garantit un temps d'utilisation confortable, même par temps chaud (30 minutes environ à 30°C). Grâce à sa montée très rapide en résistance, la remise en service peut se faire 1h 30 à 2h seulement après la pose à 20°C. Il est parfaitement résistant aux cycles gel-dégel, aux sels de déverglaçage et aux hydrocarbures.

MAPEGROUT SV

Ce mortier mono-composant est destiné au scellement de regards de visites, cadres, dispositifs de fermeture des chambres télécom, mobilier urbain. Le produit permet aussi la rénovation de joints de pavés et les réparations localisées de sols (nids de poule…). MAPEGROUT SV est extrêmement simple à utiliser. En faisant seulement varier la quantité d'eau de gâchage, on peut obtenir soit :

Un mortier fluide auto-nivelant qui se met en place sous l'effet de la gravité sans nécessiter de vibration.

Un mortier plastique ou ferme, lorsque la configuration du chantier l'exige (forte pente).

Dans tous les cas, MAPEGROUT SV garantit un délai d'utilisation suffisant et une remise en service très rapide. Les résistances mécaniques atteignent près de 30 Mpa, 2 heures seulement après gâchage d'un mortier de consistance coulante. De plus, MAPEGROUT SV est résistant aux cycles gel-dégel, aux sels de déverglaçage et aux hydrocarbures. Il assure ainsi une excellente durabilité.

Pour des considérations techniques (volumes importants) ou économiques, on pourra ajouter à MAPEGROUT SV, 30% à 50% de "CHARGES 5-10 MAPEI".

Ces granulats peuvent être additionnés aux mortiers de réparation ou de scellement de voirie (gamme MAPEGROUT) et de scellement et calage (MAPEFILL F) de MAPEI, lorsque la configuration du chantier l'impose. Ils sont secs, propres, prédosés et de granulométrie adaptée. Ils apportent donc à l'utilisateur la simplicité, le confort et la sécurité qu'exigent les chantiers techniques.