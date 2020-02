La chambre à coucher conjugale ne sera bientôt plus le lieu emblématique du couple. Albatros vient en effet de créer Pluvia130, la première cabine réellement biplace où la douche se fait douce et sensuelle

Pour Albatros, le fabricant d’équipement sanitaire de luxe, la cabine de douche n’est pas un produit comme un autre, c’est un lieu magique ou se pratique un art, un culte, voire une cérémonie religieuse entièrement dédiée à la relaxation au confort et à l’échange. En effet, la dernière née de ses cabines, la Pluvia 130, concentre en matière de douche tout ce qui peut faire de ce lieu un endroit hors du commun. Avec ses vitres fumées rondes, la Pluvia 130 semble tout droit sortir d’un épisode de "Star Trek". Elle a l’allure de ces curieuses cabines, où dans ce feuilleton mythique se dématérialisent les astronautes pour se transporter. Elle est cependant infiniment plus perfectionnée et confortable. À l’intérieur, sous la douce lumière tamisée de son éclairage par fibres optiques, les occupants disposent d’un espace étonnant pour une douche. La cabine mesure 128 cm de large et de long pour une hauteur de plus de 2,30 mètres. Grâce aux deux sièges dont elle est équipée, la relaxation se partage dans un tête-à-tête tantôt relaxant, tantôt dynamique. En effet, la Pluvia 130 offre deux zones distinctes de massages en duo, l’une verticale pour la position debout et l’autre, dorsale et verticale, pour la position assise. Ainsi, toutes les combinaisons sont possibles simultanément. L’un peut être assis quand l’autre est debout ou chacun peut, à sa guise, être tantôt debout, tantôt assis. Dans tous les cas, quelle que soit la position choisie, les utilisateurs seront massés de la tête aux pieds grâce à six fonctions différentes de massage. Pour les inconditionnels du célibat ou les pressés du matin, cette exceptionnelle cabine offre aussi une colonne centrale à usage unique. La Pluvia 130 sait aussi se faire toute douce pour l’installateur. En effet, le panneau central, en résine de synthèse amovible, permet la maintenance sans avoir à déplacer la cabine. Encore une qualité qui manque à la cabine de Star Trek…

