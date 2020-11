En matière d’isolants thermiques la jeunesse, comme dans la vie, n’est pas toujours un critère de performance. Reste alors le recours à la certification Acermi. C’est autour de ce constat que l'industriel Dow, développeur du Styrofoam, a bâti sa démarche qualité.

L'isolation thermique, confirmée par la RT 2000, est un enjeu majeur dans l'acte de construire et dans une démarche écologique. Les industriels ont développé des produits performants et ont mis en place des outils d'évaluation et de contrôle. L'Acermi, l'Association pour la certification des matériaux isolants, a permis une montée en qualité des produits vendus sur le marché français. La qualité de l'ouvrage final dépend d'une bonne conception et d'une mise en œuvre correcte du produit. Mais également, de la tenue et de la stabilité de chaque élément constructif dans le temps.

La gamme des solutions d'isolation Styrofoam, en mousse de polystyrène extrudé (XPS) appuie ses performances sur les critères qualitatifs exigés par la certification Acermi. Elle se présente sous la forme de panneaux rigides, de dimensions adaptées et avec différents usinages des côtés. Manipulation, découpe et installation sont simples et le contact agréable. Dow a également développé des procédés originaux, sous Avis techniques, tel que le procédé Roofmate-minK qui permet une amélioration significative de la performance thermique d'une isolation inversée.

Pour garantir la tenue à long terme de ses isolants, le fabricant est intervenu sur plusieurs aspects, conséquences directes d'une bonne résistance thermique. Il annonce également des tests de contrôle des produits dans des conditions sévères d'usage, confiés à différents organismes et laboratoires officiels tels que le CSTB. Un suivi qui lui permet de garantir la pérennité des caractéristiques des mousses de polystyrène extrudé.

