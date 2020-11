Un des facteurs clefs du réchauffement de la planète est l'utilisation de plus en plus élevé de climatisation traditionnel (avec grande consommation électricité et gaz nocifs). Il existe une alternative pour la climatisation extérieure et les grandes espaces, base sur la technologie d'évaporation d'eau, écologique et économique en terme de consommation… recréé un brouillard léger et frais …

Le Brumisateur se compose de micro-buses et d'une pompe spécifique à haute pression. * La pompe propulse à travers des micro-buses des millions de micro-goutellettes d'eau ( H²O)de diamètre de la taille de 5 à 10 microns(1 micron= 1µm, soit 1 millionième de mètre)

* Quand les micro-goutelettes entrent en contact avec l'air ambiant, un eréaction thermodynamique se produit: les microgoutelettes vont s'évaporer instantanément(flash-évaporation)dans l'atmosphère.

*La haute pression aide à accentuer ce processus.

* L'eau a besoin d'énergie pour s'évaporer(600 calories de chaleur pour évaporer 1 gramme d'eau)). L'énergie(la chaleur)ainsi utilisé pour produire cette transformation(d'état liquide vers un état gazeux)est enlevé de l'atmosphère. L'air est refroidi.

*L'atmosphère peut ainsi être rafraîchit entre 5 et 15°C!

* Le degré de rafraîchissement dépend de divers facteurs, nottament la température et l'humidité de l'air ambiant. Les différents systèmes de brumisation BRUMAIR ont été développé pour répondre aussi bien aux attentes des professionnels que ceux des particuliers, et ce pour des applications diverses tels que : * RAFRAICHISSEMENT : Brumair permet, conjugé à une bonne circulation de l'air, d'abaisser la température de l'extérieur et des locaux de grande dimension(non climatisables)

* HUMIDIFICATION : Brumair permet le maintien d'hygrométrie dans de nombreuses applications agricoles et process industriels.

* DIMINUTION DE POUSSIERE : Brumair permet de rabattre le spoussières en suspension dans l'air et ainsi de créer une atmosphère plus saine .

* CONTROLE ET NEUTRALISATION D'ODEUR : Brumair détruit toutes les nuissances olfactives.

* CONTROLE DE FEU : Brumair permet de façon préventive d'humidifier l'air ambiant des zones à risque incendie.

* EFFETS SPECIAUX : Brumair permet aux paysagistes, la création d'une brume décorative.

* ELIMINATION DES INSECTES : Brumair permet d'éliminer les moustiques et autres insectes procurant ainsi un confort exceptionnel.

* CONSERVATION DE FRUITS ET LEGUMES : Brumair permet le maintien du upoids initial(compense 85% de la déshydratation)tout en assurant une présentation agréable. Pour en savoir plus : http://www.brumair.com/

