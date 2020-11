À l’occasion de la foire Toiture + Façade de Munich, Klöber a présenté son nouveau système professionnel et universel de sécurité pour les toitures. Ce nouveau système comprend les marches individuelles Trapac®, le support Trapac® de grille et de rondin de retenue de neige ainsi que les crochets de couvreur Trapac®, qui viennent compléter la gamme universelle des accessoires de toiture Klöber.

Les marchepieds, d'une flexibilité extrême, peuvent être utilisées pour des tuiles en terre cuite et en béton, avec des inclinaisons de toiture entre 14° et 56°. Les consoles à droite/gauche sont variables et peuvent être utilisées quelle que soit la forme des éléments de couverture. Les couvreurs et les négociants profiteront notamment des avantages supplémentaires d'entreposage. Son poids très faible et sa facilité de montage par accrochage et fixation sur la latte porteuse permettent un travail rapide et économique qui ne nécessite généralement aucune latte supplémentaire.

Le marchepied de sécurité est disponible en 18 et 28 cm de large. La nouvelle largeur de marche de 28 cm permet une excellente stabilité. Sa structure perforée augmente la sécurité de contact du pied. Les marchepieds de sécurité sont conformes aux normes allemandes DIN EN 516 Catégorie 1, DIN 18160-5 ainsi qu'aux normes autrichiennes B 8207.

Les avantages de pose sont les mêmes avec le support Trapac® de grille ou de rondin de retenue de neige. Une simple fixation par clip d'une grille de retenue Trapac® ou la mise en place d'un rondin d'un diamètre maximal de 135 mm suffit à vous protéger du glissement des masses de neige sur la toiture.

Les nouveaux crochets de couvreur Trapac® servent à fixer des charges telles qu'échelles de couvreur et monte-charges pour les travaux sur le toit. Un point de fixation supplémentaire permet l'accrochage d'un harnais de sécurité. Le crochet de sécurité est disponible en trois variantes pour ardoises, tuiles plates arrondies, ainsi que pour des tuiles en béton et en terre cuite, profilées ou planes.

Ces éléments universels sont réalisés en tôle d'acier galvanisée et sont disponibles en 4 finitions : galvanisé, rouge, brun foncé, noir.