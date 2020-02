Evacuer les gaz brûlés des chaudières, en assurant l’arrivée d’air dans des conditions de sécurité absolues pour une mise en œuvre facile et économique, c’est le pari tenu de Dualis Biflux

Dans le domaine de la sécurité, l’évacuation des gaz brûlés des chaudières gaz est toujours une installation qui réclame un soin attentif et un choix judicieux des matériels. Poujoulat, le leader français des conduits de fumées, propose aujourd'hui la première solution Biflux : un système qui libère des contraintes d'installation tout en assurant une alimentation parfaite de l’air. En logement individuel comme en collectif, le système Dualis Biflux de Poujoulat présente de multiples avantages. Il permet en effet d’assurer une évacuation performante des gaz avec des longueurs de conduit pouvant aller jusqu’à 35 mètres (selon les chaudières), sans pertes de charges importantes. Coté esthétique, les fumées ne sont plus rejetées en façade mais en toiture, tandis que l’amenée d’air, qui s’effectue toujours en façade, bénéficie d’une esthétique soignée lui permettant de s’intégrer très harmonieusement à la construction. Grâce à un système breveté de pression sans joint, l’installation des conduits s’effectue sur un simple emboîtement cône sur cône, tout en assurant à l’ensemble une totale étanchéité. Fabriqués en inox (316 ou 444) les conduits Dualis Biflux sont d’une excellente résistance. Garantis par la norme NF, ils répondent parfaitement à la réglementation et bénéficient en outre d’un avis technique du CSTB.Conduits Dualis Biflux de Poujoulat www.poujoulat.fr