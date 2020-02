Des petites chaudières aussi puissantes que des grandes. Les dernières chaudières Isotwin de Saunier Duval associent une technologie d'avant garde à l'économie d'espace et d'énergie





Saunier Duval a une nouvelle fois concentré dans sa nouvelle gamme de chaudières Isotwin des performances technologiques remarquables. Avec une puissance de 24 kW, ces nouvelles chaudières sont équipées du système Isodyn de préchauffage dynamique du ballon. Un Système particulièrement performant qui réunit deux modes de production d'eau chaude : instantané et cumulé. Le principe réside dans une production prioritaire et instantanée de l'eau chaude, relayée par un ballon jouant un rôle tampon pour la délivrance des débits inférieurs à la puissance nominale de la chaudière. En cas de débits supérieurs, ce ballon assure également le surplus nécessaire. Outre l'instantanéité du basculement entre production et réserve, le ballon reconstitue en moins de 4 minutes sa réserve d'eau chaude, ce qui dans le genre est un vrai record. De plus, afin de conserver une température homogène de l'eau au niveau consigné, celle-ci est brassée en permanence dans le ballon. Une opération qui évite tout développement de légionellose et limite considérablement les dépôts de calcaire. En standard, l'Isotwin est équipée d'un ballon de 42 litres. Néanmoins, pour des consommations plus importantes, l'Isotwin peut être couplée avec un ballon de 150 litres tout en gardant les mêmes performances. Avec cette nouvelle gamme, Saunier Duval a su conjuguer avec brio les économies de gaz, le confort d'une eau toujours délivrée à la température souhaitée et une sécurité sanitaire et technique d'avant garde.

Chaudières Isotwin de Saunier Duval, chez les distributeurs et installateurs Saunier Duval et www.saunierduval.fr

