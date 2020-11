Avec ses nouvelles solutions directement inspirées des architectures les plus futuristes,

(Moquettes DESSO Wilton Metallic et Wilton in Ribs • Sols vinyliques DLW Transparency) Armstrong Floor Products France s’inscrit dans le courant de l’esthétique contemporaine

pour des lieux de travail et d’accueil de prestige encore plus éclatants.



Les moquettes tissées DESSO Wilton Grises ou Noires, unies ou à motifs, destinées aux lieux de travail et d'accueil de prestige, connaissent un succès grandissant. Pour offrir aux prescripteurs une latitude de création encore plus grande, Armstrong Floor Products France enrichit son portefolio Wilton de deux nouvelles collections directement inspirées des styles esthétiques qui caractérisent notre XXIe siècle débutant.

WILTON METALLIC

L'aspect métallique est LE style de ce nouveau siècle : Architecture (Musée Guggenheim à Bilbao, Atelier Naoyuki Shirakawa au Japon...), intérieurs de magasins, design automobile (Mercedes...), équipement informatique... L'esthétique métallique, évocatrice de haute technologie, est à la pointe de la création.

La nouvelle collection Armstrong DESSO Wilton Metallic, très événementielle, reflète exactement cette tendance forte. Cette époustouflante collection de moquettes tissées bouclées grande largeur utilise les ressources graphiques d'un matériau unique, le fil DuPont Antron Excel SC Metallic, dont la fibre de grand éclat capte la lumière, telle un fil d'argent.

La collection WILTON METALLIC comprend 8 dessins d'inspiration architecturale, en bi ou trichromie (gris anthracite, gris métallique et blanc) formant des motifs géométriques (lignes espacées ou groupées, losanges, carreaux, pointillés.....). Utilisée seule ou en combinaison avec le superbe revêtement de sol vinyle Armstrong DLW Transparency à l'élégant aspect de métal givré, WILTON METALLIC garantit la création d'atmosphères luxueuses et originales, quel que soit son lieu d'installation.

WILTON IN RIBS

Conçue pour l'aménagement des lieux exclusifs à passage restreint (bureaux directoriaux, salles de conseil, halls d'hôtels de prestige, salons d'attente...), la moquette tissée bouclée unie WILTON IN RIBS offre ses 13 couleurs harmoneuses, reposantes ou vibrantes, sa chaleur et son confort, pour la création d'ambiances intemporelles, élégantes et toujours accueillantes. Aux classiques gris et noirs, s'ajoutent les doux tons de miel et de sable et des teintes fortes, cuivrées ou bleues.

Par sa qualité technique (WILTON IN RIBS est fabriquée avec un fil DuPont extrêmement résistant) et par sa complémentarité naturelle avec les matériaux typiques du design contemporain des espaces de travail de classe supérieure (le bois, la pierre, le verre et le métal), cette collection est une véritable assurance contre le temps qui passe !

Avec ces deux nouvelles collections qui s'ajoutent au portefolio en Gris et Noir existant, le programme Armstrong DESSO Wilton offre l'opportunité de créer des environnements de travail originaux et hautement contemporains, avec une sélection de revêtements de sols très inspirants.

Extrême luminosité, neutralité des couleurs, sobriété du design... Transparency, sol PVC Armstrong DLW, récompensé pour son adéquation à l'architecture d'aujourd'hui, toute en lumière et transparence.

En parfaite harmonie avec les moquettes Armstrong DESSO Wilton Metallic, les sols PVC Armstrong DLW Transparency ont été développés par le designer Hadji Teherani et le Professeur Hans-Ullrisch Bitsch, de B+T Design Engineering AG, pour l'aménagement intérieur du nouveau Deichtorcenter de Hambourg, en Allemagne. Le design réellement innovant de ce revêtement de sol lui a valu, lors de sa tournée de présentation à travers l'Europe, de multiples récompenses majeures. Ainsi, les prestigieux AIT-INNOVATION AWARDS, ont été attribués à Transparency par un jury enthousiaste composé de hautes personnalités du Design et de l'Architecture Intérieure, pour son adéquation avec les tendances architecturales d'aujourd'hui.

Simplicité et caractère

Dans le projet du Deichtorcenter, l'interaction entre les différents éléments architecturaux était vitale. Ainsi, le design du revêtement de sol Transparency véhicule une sensation de transparence dont la neutralité contribue à la création d'un environnement ouvert.

Par l'élégance lumineuse et la sobriété de son design, Transparency répond aux exigences des architectures modernes, depuis la petite boutique exclusive jusqu'aux plus futuristes des complexes de bureaux.

L'originalité de Transparency réside dans sa simplicité. La discrète élégance de Transparency vient de son design minimaliste qui ne cherche pas à dominer une architecture intérieure. En dépit de sa neutralité, Transparency dégage une impression de profondeur par ses coloris subtils et ses aspects de surface. L'intéressante palette de couleurs métalliques translucides - Bleu Acier, Gris Glacier, Argent Arctique et Gris Béton - confère un aspect unique à la Collection Transparency.

Stylé, lisse et subtil, Transparency ouvre de nouveaux horizons pour la création d'espaces architecturaux se complétant de pièces en pièces.