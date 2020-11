La préservation des ressources hydrauliques de la planète passe par une meilleure gestion quotidienne de notre consommation d’eau. La société américaine Falcon Waterfree Technologies frappe un grand coup en supprimant l’eau de tous les urinoirs.

Vous aimez votre planète, ne tirez pas la chasse d’eau ! Après la chasse à double contenance, voici les urinoirs sans alimentation en eau. Ce produit pour le moins surprenant est destiné aux toilettes publiques (aires d’autoroutes ou aéroports).Il est développé par les américains Falcon Waterfree Technologies, qui l’ont présenté en France au salon Pollutec. L’enjeu est de taille, quand on sait qu’un urinoir « classique » consomme en moyenne 150 000 litres d’eau par an…Car ils ont besoin de beaucoup d’eau pour former un « bouchon » étanche dans le siphon : jusqu’à huit litres d’eau sont rejetés dans les égouts après chaque utilisation. Un gaspillage qui n’est déjà plus à la portée de toutes les régions du globe.

Pour y remédier, Falcon a donc mis au point et commercialisé un système de cartouches qui contiennent un liquide occlusif biodégradable moins dense que l’eau, qui piège les odeurs et laisse passer l’urine avant de la laisser s’écouler dans les canalisations. Cette cartouche doit être changée toutes les 7000 utilisations ; elle freine la prolifération bactérienne et la formation des mauvaises odeurs. La société Falcon affirme même que le système élimine les problèmes de corrosion et la formation de dépôts calcaires.

Déjà, les urinoirs sans eau de Falcon Waterfree peuvent être admirés dans les toilettes publiques du monde entier, de l’aéroport de London Heathrow au mausolée du Taj Mahal en Inde en passant par les trains au Japon… La société Falcon table sur 75 000 urinoirs installés d’ici la fin 2004, en essayant plus particulièrement de « percer » dans les marchés français et espagnols (toujours réticents, pour des raisons évidentes). Reste que ce système nécessite de l’entretien spécifique et l’achat régulier de cartouches. Les français renonceront-ils si facilement à leur chasse d’eau ?