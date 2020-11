Alors que nous rêvons tous de nos vacances à venir, nos WE à la campagne ne sont pas encore de tous repos : le salon de jardin fait grise mine, le barbecue a gardé des séquelles des « merguez parties » de l’été dernier, le store et le parasol sont palots … Les jours se rallongent et l’été qui se rapproche … et avec tout cela Algimouss ose nous inviter au traditionnel «nettoyage de printemps» !!!

Exercice n°1 : protéger les salons de jardin, menuiseries, baies, portails en PVC … Pour profiter le plus longtemps possible des salons de jardin, conserver fenêtres, volets roulants, portails en parfait état, Algimouss présente le dernier-né de sa gamme "Protection", formulé en solution aqueuse, véritable rempart pour tous les PVC ou le mobilier en résines de synthèse. Exercice n°2 : nettoyer et imperméabiliser les stores, parasols et coussins de jardin Exposés tout l'hiver aux intempéries, les stores extérieurs, bannes ou auvents perdent leur éclat et sont soumis à des agressions multiples. Formation de mousses ou noircissements dus à la pollution, Algimouss recommande d'agir en deux temps, nettoyage puis imperméabilisation. Prêt à l'emploi, le nouveau " Nettoyant stores, parasols et coussins de jardin " est formulé en phase aqueuse et permet de tout rénover en une seule application. Appliqué pur à l'aide d'un pulvérisateur, il agit en un temps record sur la surface à nettoyer. Prêt à l'emploi, le nouveau " Nettoyant stores, parasols et coussins de jardin " est formulé en phase aqueuse et permet de tout rénover en une seule application. Appliqué pur à l'aide d'un pulvérisateur, il agit en un temps record sur la surface à nettoyer. Pour se prémunir contre les averses ou l'humidité et assurer un éclat durable des tissus, "l'Imperméabilisant stores, parasols et coussins de jardin", utilisé en complément du "Nettoyant", empêche la pénétration de l'eau dans tous les textiles extérieurs. Exercice n°3 : remettre à neuf le barbecue Au secours, Jeff, les invités à la pendaison de crémaillère arrivent dans 2 mois ! Le "Nettoyant barbecue" élimine les taches de graisse et les noirs de fumée en deux temps trois mouvements ! Prêt à l'emploi, sa rapidité d'action combinée à sa grande polyvalence en font également le partenaire idéal du nettoyage des abords du barbecue : pavés, pierres naturelles ou reconstituées, bétons bruts ou teintés du bord de la piscine flambant neuve … Exercice n°4 : venir à bout des traces de rouilles ! La rouille a profité de votre absence du jardin pour s'installer sous les pieds des mobiliers en métal ou du barbecue. Aux petits maux les grands remèdes: le "Nettoyant taches de rouille" traque et supprime toutes les traces de rouille sans modifier l'aspect des matériaux ni en altérer la structure. Et puis, après tout cela, il ne vous restera qu'un dernier exercice : Inviter la rédaction !

