100 maçons candidats sélectionnés, 10 maçons en finale et 1 maçon de l’année ! Ce nouveau et ambitieux concours, probablement un des premiers jamais destinés aux maçons, se donne pour objectif de redonner toutes ses lettres de noblesse à ce métier en pleine évolution en valorisant à la fois son savoir-faire technique et ses qualités humaines.

10 demi-finales de fin avril à début juin 2005 pour départager 10 champions régionaux parmi 100 candidats sélectionnés pour leur savoir-faire

Une grande finale nationale à l’automne prochain à Paris pour élire le Maçon de l’année 2005 !

Organisé par KP1, acteur majeur du gros oeuvre avec près de 40% du marché du béton précontraint et une très forte présence dans les solutions planchers, “Les Trophées du Maçon“ se déroulent en deux grandes étapes :

Véritablement inédit dans l’univers du gros oeuvre, les “ Trophées du Maçon“ innove à la fois sur le fond et la forme :

Ses critères de sélection prennent en compte la qualité du chantier mais aussi toutes les autres facettes du métier de maçon: le respect de l’environnement et de la sécurité, la gestion des équipes, la coordination avec les autres corps d’état ou encore le partenariat avec le négociant et les fournisseurs.

Les lauréats sont élus par leurs pairs et non par un jury d’experts. En effet, ce sont les maçons et les acteurs de la filière bâtiment présents lors des demi-finales régionales et de la finale nationale qui élisent en direct leur champion, grâce à un boîtier électronique.

Les maçons sont mis à l’honneur mais, aussi leurs partenaires négociants et fournisseurs, en l’occurrence les responsables secteurs KP1 : un trinôme essentiel pour le succès des chantiers et le développement des entreprises.

Les soirées sont de véritables shows télévisés dans le style “Star Academy”, avec la présence de grands témoins de la Construction, l’organisation des votes du en direct et de nombreux lots à gagner : cadeaux multiples dont stations météo, invitation pour la finale de la coupe de France de football….

La grande finale se tiendra dans un lieu prestigieux à Paris. L’équipe lauréate - maçon, négociant et responsable secteur KP1 - remporte un voyage exceptionnel en Chine pour 6 personnes, dont une nuit d’hôtel à Shanghai dans une des tours les plus hautes du monde.

Un Trophée pour valoriser tout le savoir-faire de l’entreprise

Le concours est ouvert à toutes les entreprises de maçonnerie qui réalisent un chantier entre janvier et avril 2005, en utilisant au moins un produit ou un système constructif KP1.

“Outre le savoir-faire technique des maçons, nous souhaitons également mettre en avant les valeurs de sécurité, de confort et d’épanouissement dans le travail, précise Jérôme Pennacchioni, responsable de la Communication KP1. Pour nous, ces valeurs sont capitales dans la réussite de l’entreprise.

De même, “Les Trophées du Maçon“ soulignent l’importance croissante de travailler en équipe pour mener à bien un chantier d’où notre choix d’associer, au succès du maçon lauréat, son négociant et le responsable de secteurs Distribution KP1.” Les maçons participants sont ainsi sélectionnés et notés sur 10 critères prenant en compte, pour une grande part, les valeurs propres de l’entreprise.

Qualité de réalisation (esthétique et pose)

Respect de la sécurité pour les hommes et les biens

Respect de l'environnement et propreté chantier

Image véhiculée par l'entreprise (tenues, véhicules…)

Implication de l'entreprise dans la formation et la promotion du métier

Complexité et technicité du chantier : valeur ajoutée pour la maison.

Coordination avec les autres corps d'état

Rôle de conseil avec le maître d'ouvrage

Organisation de l'équipe

Rapidité de mise en oeuvre

La volonté de créer un événement de référence pour la profession “Les Trophées du Maçon“ s’inscrivent parfaitement dans la stratégie de KP1, basée sur une politique d’innovations et de services visant tout particulièrement à améliorer les performances, la prescription, la facilité de pose, la sécurité et le respect de l’environnement.

“Il s’agit d’une nouvelle étape importante et prioritaire dans notre engagement pour participer à la promotion de la profession, confirme Jean-Marc Paris, Directeur Marketing & Communication de KP1.

L’aventure commence juste en 2005. Notre souhait est d’installer le concours dans le temps et de faire des “Trophées du Maçon“, un événement attendu et reconnu par toute la profession par l’image qualitative qu’il donne du métier et ses retombées médiatiques.”

Les étapes pour élire le maçon de l’année 2005 !

Février

Présentation du concours lors de réunions ou de visites par le tandem Négoce/Responsable secteur KP1.

Inscription des maçons participants, formation des trinômes “Maçon, Négoce, Responsable secteur KP1”et remise des dossiers de candidature, de reportage et d’un appareil photo.

Mars/Avril

Suivi des chantiers et des entreprises.

Constitution des dossiers “Reportage Chantier“

Présélection des 10 meilleurs dossiers pour chaque demi-finale, sur la base des 10 critères.

Mai/juin

Organisation des demi-finales régionales à Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Rennes, Orléans, Amiens, Metz, Dijon, Lyon, Aix-en-Provence.

Show innovant sous forme d’émission de télévision de type “Star Académy” en présence de grands témoins régionaux de la filière construction.

Présentation des dossiers par chacun des 100 maçons candidats sélectionnés.

Élection du lauréat régional en direct grâce à des boîtiers de vote électroniques.

Automne 2005