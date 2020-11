Confirmé depuis plusieurs décennies déjà, l'engouement des Français pour la maison individuelle se traduit également par une demande de plus en plus forte pour la maison à ossature bois*. Un marché qui connaît d'ailleurs une croissance annuelle de 10 %. La toute dernière initiative prise par le Groupe PBM, au travers de ses négoces RESEAU PRO s'avère tout à fait exemplaire par sa pertinence et sa parfaite adéquation aux besoins ressentis par les différents acteurs : prescripteurs, entreprises et artisans, sans oublier le Grand Public.

S'appuyant sur son expérience du marché du bois dans lequel le Groupe a trouvé ses origines voici plus de 30 ans - un domaine où il occupe le leadership dans l'importation, la transformation et la distribution du bois en France - RESEAU PRO a su développer un savoir-faire qui lui confère une légitimité reconnue. Fort de cette expertise, RESEAU PRO vient d'initier un nouveau concept "", à partir d'une réflexion initiée par le CNDB.

Une réponse à un besoin du marché:

les professionnels de ce marché (charpentiers, menuisiers, entreprises spécialisées), se trouvaient jusqu'à présent quelque peu désemparés car confrontés notamment à des difficultés pour leurs approvisionnements : identification et localisation des divers fournisseurs, multiplicité des produits, compatibilité, respects des normes qui leur faisaient perdre un temps précieux.

De plus en plus sollicités par la demande croissante du marché, ils se trouvent actuellement contraints à annoncer des délais importants liés à des carnets de commande très chargés. Un phénomène qui risque de s'amplifier au regard de la pénurie de main d'oeuvre pressentie dans les métiers du bâtiment pour les prochaines années ! Toutes les filières se mobilisent déjà pour trouver des solutions susceptibles d'enrayer ce problème.

Concept compétitif, privilégiant la qualité, BATIMOB propose aux entreprises et artisans une offre aboutie pour une mise en oeuvre plus facile, plus simple et plus fiable, leur permettant de dégager des gains appréciables de productivité.

BATIMOB, l'offre globale "maisons à ossatures bois", découverte et mode d'emploi

Comme toutes les bonnes idées, le principe de BATIMOB est extrêmement simple : proposer en un seul endroit (les négoces RESEAU PRO ou PANOFRANCE) une offre standardisée regroupant tous les matériaux nécessaires à la réalisation d'une maison bois ou d'une extension , qu'il s'agisse des éléments du gros-oeuvre (structure, ossature, bardage, planchers) ou du second-oeuvre (cloisons, isolation, menuiseries, agencement, parquets, etc ). Ce concept innovant permet tout d'abord aux entreprises et artisans de dégager un gain de temps appréciable, assorti d'une sécurité de choix, d'efficacité, à la source d'une compétitivité accrue .

Mais les performances de la réflexion BATIMOB ne s'arrêtent pas là ! Ainsi, la standardisation du concept BATIMOB propose pour l'ossature le choix entre 4 sections en bois massif raboté 4 faces (sapin douglas, traitement minimum classe II) :

45 x 120 : pour les murs extérieurs, qui représentent 90 % des besoins de l'ossature bois,

45 x 220 : pour le solivage, les planchers et chevrons,

45 x 95 : pour la distribution intérieure et les murs de refends,

45 x 22 : pour la fixation des films et le support des parements.

Ce dimensionnement spécifique garantit une compatibilité totale de mise en oeuvre de tous les éléments de l'offre BATIMOB et la standardisation permet de proposer des prix de revient particulièrement attractifs et maîtrisés , grâce notamment à la réduction des postes gros-oeuvre et préparation en atelier. Bois massif, lamellé-collé, lamibois, panneaux de contreventement, poutres en I, voile travaillant OSB et isolation, vêture avec films de protection (pare pluie/vapeur/feutre bitumineux), bardages en bois massif (naturel, traité ou lasuré, garantis 10 ans) ou composites, laines minérales isolantes, accessoires de mise en oeuvre (équerres, sabots, pieds de poteaux, vis, mastics, etc ), terrasses ou balcons bois, rien n'est laissé au hasard, BATIMOB a recensé une sélection des meilleurs produits conformes aux normes pour satisfaire chaque besoin avec es matériaux de qualité.

Matériau naturel par excellence, respectueux de l'environnement, la structure bois peut être couplée à une toiture végétalisée pour une intégration optimum à toutes les configurations ou natures de terrain.

BATIMOB, le service en plus

Véritable concentré d'efficacité, l'offre constructive BATIMOB s'accompagne d'une panoplie de services développée par RESEAU PRO pour véritablement libérer l'artisan : devis, conseils sur le choix des produits ou lors de la prise de commande, livraisons cadencées sur le chantier.

Développé à partir du concept Maison Bois Outils Concept du CNDB, BATIMOB permet de proposer une offre aboutie pour une mise en oeuvre plus facile, plus simple, plus rapide et plus fiable. Pour accompagner entreprises et artisans sur ce marché porteur, RESEAU PRO assortit son offre globale BATIMOB de conseils diffusés dans ses agences par les interlocuteurs spécialistes BATIMOB et l'accès à des formations spécifiques Bâtisseur et Concepteur, dispensées par les Compagnons du Devoir. Une preuve supplémentaire du sérieux et du professionnalisme de cette offre.

BATIMOB et les chantiers gagnants

Cette initiative BATIMOB illustre parfaitement l'importance du rôle que peuvent jouer les négoces à innover avec des concepts pertinents, compétitifs, privilégiant la qualité. Les prescripteurs concernés par la construction bois trouveront là matière à expression architecturale, avec des coûts et des délais parfaitement maîtrisés, associés à des mises en oeuvres qualifiées. Les entreprises et artisans apprécieront à leur juste valeur la possibilité de dégager du temps pour améliorer leurs performances et pouvoir se consacrer ainsi plus spécifiquement à la réalisation de leurs chantiers.

Une douzaine d'agences RESEAU PRO sont déjà opérationnelles avec ce nouveau concept BATIMOB, qui va être étendu dans les prochains mois à une sélection de 40 agences RESEAU PRO et PANOFRANCE sur toute la France. L'offre BATIMOB de RESEAU PRO permet aux entreprises et artisans d'apporter à leurs clients des réponses personnalisées en s'appuyant sur un concept global et normalisé. Traditionnelle ou contemporaine, la maison bois est devenue synonyme d'habitat sain, chaleureux et confortable, dégageant d'appréciables économies d'énergie engendrées par les performances d'isolation de ce type de construction.

BATIMOB sera présent à la Maison bois d'Angers qui s'ouvre le 1er octobre

*18 % des Français se déclarent culturellement prêts à construire en bois - source CNDB