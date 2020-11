Et si on s'occupait aussi de bien évacuer les eaux usées ?

Si on compte qu'une famille française moyenne constituée de deux parents et de deux enfants en moyenne, qui mangent trois repas par jour et vont naturellement en éliminer les résidus, qui salissent de la vaisselle et du linge, se lavent tous les jours... et vivent de plus en plus longtemps, on imagine sans mal le soin que l'on doit apporter à l'évacuation des eaux usées.

Les eaux usées sont constituées des eaux ménagères (éviers, baignoires, appareils ménagers, lavabos et douches) et des eaux vannes (w-c). Elles doivent, pour être rejetées efficacement, faire l’objet d’une installation particulièrement étudiée. La gamme EVAC de Girpi permet à l’installateur de composer en toute fiabilité un réseau d’évacuation avec des raccords et accessoires PVC en différents diamètres, pour toutes les configurations de chantier d’évacuation des eaux usées et eaux vannes. Des garanties de fiabilité et sécurité

Tous les raccords évacuation de Girpi sont titulaires des marques NFE et NFM1 dans le domaine d’application de ces marques.Girpi complète sa gamme EVAC et annonce le lancement de nouvelles références : Les clapets anti-retour

Nouveau clapet anti-retour en PVC femelle-femelle à battant. Ce clapet, facilement démontable pour un entretien, est disponible en diamètres : 32, 40 ,100 et 110. Un verrou de blocage équipe en série les modèles 100 et 110 mm. Les tampons de réduction

Tampons mâles à utiliser avec des tubes non manchonnés ou non prémanchonnés. Le diamètre extérieur du tampon est de 93,6 mm.

93,6 x 40 mm

93,6 x 40 x 40 mm

93,6 x 50 mm Les colliers à charnière

Girpi propose de nouveaux colliers à charnière avec un insert 7 x 150, en complément de la gamme des colliers lyre type CI.

Diamètres : 32, 40 et 50 mm. Les raccords multi-matériaux

En PVC souple, les nouveaux raccords multi-matériaux de Girpi permettent le raccordement entre eux de matériaux de nature et de diamètres différents. Disponibles en manchons droits en diamètres 32, 40, 50 et 110 mm, ils peuvent également être livrés avec des réductions du diamètre 40 vers 32 mm et du diamètre 50 vers 40 mm. Particulièrement adaptés pour être mis en œuvre en diamètre 110 sur un réseau de raccordement de fosse septique, les raccords multi-matériaux s’utilisent sur un réseau sans pression. Distribution : Négoces matériaux, bâtiment, distributeurs spécialisés sanitaire, plomberie, fournitures industrielles, quincailleries industrielles…

Redacteur