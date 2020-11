La Palisse aurait pu le dire: "pour éviter l'air chaud, respirer de l'air frais" ou "pour éviter l'air frais, respirer l'air chaud". Car voilà, dans les grands mystères de notre secteur, il y en a un, assez surprenant : Comment réguler la température intérieure en lissant les forts écarts thermiques, naturellement et en toute sécurité ?

La canicule de l'été dernier et ses conséquences dramatiques ont mis au cœur du débat les facteurs liés à la construction des bâtiments. Dans une recherche d'amélioration du cadre de vie, la réflexion devrait naturellement s'orienter vers des solutions architecturales pouvant assurer un meilleur confort thermique. Des critères parfaitement réunis avec le Monomur, matériau sain par excellence, et son concept d'isolation répartie.

Le Monomur : des qualités uniques d'isolation et de régulation thermique

En toute saison et à tout moment de la journée, l'épaisseur et la structure alvéolaire du Monomur, associées aux vertus naturelles et intrinsèques de la terre cuite, garantissent une isolation parfaitement répartie sur l'ensemble du bâtiment et d'excellentes performances en terme de régulation thermique. Ne nécessitant aucun doublage isolant supplémentaire, le Monomur agit comme un climatiseur naturel qui régule les fluctuations de température entre le jour et la nuit.

En effet, grâce à son inertie lourde et à l'absence d'isolant, qui rappelons-le, placé à l'intérieur empêche la mobilisation de la masse du mur, le Monomur absorbe la chaleur du soleil et permet de maintenir l'intérieur de la maison au frais. Des études ont d'ailleurs montré que lors d'une succession de jours chauds, au moins 30 cm d'épaisseur de mur sont nécessaires pour apporter un réel confort. Un gain de 4°C est réalisé par rapport à une solution classique d'isolation rapportée, permettant de rester dans une zone de confort en éliminant tout besoin d'équipements complémentaires bien souvent consommateurs d'énergie. Un double atout pour le Monomur qui contribue à la préservation de l'environnement et permet de réaliser des économies substantielles.

En hiver, le Monomur stocke la chaleur du soleil pour la restituer la nuit par rayonnement. Ses performances d'isolation permettent de limiter les variations du flux thermique intérieur garantissant ainsi une régularité de la puissance de chauffage nécessaire à l'habitation. L'économie d'énergie réalisée est évaluée à 10 % sur une saison de chauffage pour une maison de 100 m2. Ce gain, qui peut varier en fonction de l'orientation de la maison, de la rigueur du climat et de l'ensoleillement, fait du Monomur un investissement très intéressant, puisque le surcoût, évalué à 3 % sur la valeur globale de la maison, offre un confort supérieur en toutes saisons, avec une consommation énergétique réduite aussi bien en hiver qu'en été.

Dans les systèmes de construction ordinaires, des pertes de chaleur s'opèrent au niveau des liaisons telles que murs/planchers ou murs/refends. Ces déperditions, couramment appelées " ponts thermiques ", sont extrêmement réduites avec le Monomur. A titre d'exemple, le pont thermique mur/plancher est corrigé à 80 %, positionnant ainsi ce système dans les modes constructifs les plus performants.

Autre atout, l'étude des phénomènes d'hygrométrie démontre que le Monomur terre cuite absorbe et accumule 5 fois moins d'eau qu'une maçonnerie ordinaire. Grâce à la répartition de la température dans l'épaisseur du mur, les risques de condensation sont aussi beaucoup plus faibles. Cette propriété, conjuguée à l'absence de ponts thermiques, préserve durablement la salubrité de la construction, la santé de ses habitants et la performance de l'isolation.

La mise en œuvre du Monomur s'avère simple, rapide et précise, offrant un gain de productivité considérable. Rappelons que ce matériau présente l'avantage de réaliser en une seule opération murs porteurs et isolation.

A travers ses nombreuses qualités, le Monomur Terre Cuite s'affirme comme une solution particulièrement judicieuse s'inscrivant parfaitement dans le cadre de la démarche HQE®. Ce système constructif est de plus en plus apprécié par les acteurs du bâtiment et le grand public, à la recherche d'un habitat sain, confortable et respectueux de l'environnement.