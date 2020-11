Depuis le temps que l'on nous parle de réchauffement de la planète, il serait temps que cela arrive déjà en France ... car en dehors de la Côte d'Azur, la chaleur et la canicule se font plutôt attendre dans la moitié Nord... alors autant en profiter pour repenser à la cheminée à côté de laquelle vous prendrez un jour votre retraite en lisant Ronsard... (autre sujet de doute)

Les Cheminées de Chazelles représentent l’une des toutes premières entreprises françaises de conception/fabrication et distribution de cheminées et foyers fermés. Cette entreprise familiale s’est développée sur un savoir-faire traditionnel issu de l’extraction de la pierre de Chazelles, réputée pour sa qualité et sa longévité.

L’offre produits, construite autour de systèmes complets de chauffage, comporte également une collection de barbecues et un service de marbrerie haut de gamme. Signataires de la charte qualité «flamme verte», les Cheminées de Chazelles garantissent une surveillance stricte de tous leurs produits, pour une sécurité exemplaire dans le respect de l’environnement.

Zoom sur un florilège de solutions du coin feu au feu spectacle…

Ces modèles peuvent être dotés d’agencements personnalisés grâce au service d’études de projets de Cheminées de Chazelles, à même de prendre en compte toutes les suggestions pour favoriser une intégration parfaite.

Dans un esprit campagne, la cheminée Carnac, semi-encastrée à foyer fermé, conjugue l’élégance du mariage de différents matériaux : pierres et briquettes de sable moulées main, acier vieilli et poutre en chêne cérusé blanc rechampi bleu.

La cheminée Charente, propose un foyer ouvert, destiné aux belles flambées des soirées d’hiver. Ce modèle en pierre, très élégant, apporte une note de convivialité par ses proportions généreuses.

Entièrement personnalisable, la cheminée Vilhonneur à foyer fermé, réalisée en pierres et briquettes de sable moulées main, le tout rehaussé d’une poutre bois, peut être agrémentée, à souhait, d’une colonne avec étagères de rangements et tiroirs, en chêne et verre. D’autres options de personnalisations sont possibles.

La cheminée Fleurance, à foyer ouvert ou fermé, permet à chacun de composer son propre foyer. En pierres de Mauzens et briquettes claires flammées, avec un linteau pierre (ou une poutre bois), il est possible d’assortir la cheminée de divers composants décoratifs. Les Cheminées de Chazelles offrent ainsi un choix parmi huit pierres différentes pour jouer sur les matières et personnaliser un coin feu à l'atmosphère chaleureuse.

Très contemporaine, dotée d’une réelle présence décorative, la cheminée Aléria, semi-encastrée en marbre brossé et à foyer fermé, conjugue deux teintes de pierre d’Estaillades. Ainsi, ses lignes pures apporteront une touche d’originalité et d’élégance très actuelle.

Les feux gaz : un design contemporain, une flamme au doigt et à l’oeil

En complément de leur volonté d’esthétisme, les Cheminées de Chazelles ont développé tout une gamme de foyers à gaz. Issu de nombreuses années de recherches, ce système de chauffage cumule les performances : économie, praticité d’utilisation, entretien restreint, écologie.

Le FURA 140, ce “feu à gaz double face“, avec une douce chaleur, peut être maîtrisé en toute sécurité. En effet, le foyer, fermé hermétiquement, est conçu pour une sécurité optimale par une fonction ventouse, évitant tout risque d’accidents. De plus, son système d’allumage au gaz naturel permet de régler l’intensité de la flamme manuellement ou à l’aide d’une télécommande.

Côté poêles, les Cheminées de Chazelles offrent une gamme d’appareils à combustion favorables à la protection de l’environnement. Les classiques déclinés en 4 coloris s’intègrent parfaitement dans toutes les ambiances. Ces poêles en fonte sont équipés d’une porte latérale de chargement et d’un système de désenfumage de la vitre, garantissant une propreté du verre dans le temps.

Dans un style résolument contemporain, issu d’un concept de traditions nordiques, les Cheminées de Chazelles proposent le poêle Uppsala, très performant, tout en acier laqué revêtu de pierre. Ce poêle alliant sécurité et esthétisme, séduira par ses performances et son potentiel décoratif.