Au respect de l’environement, aux qualités techniques et au sens pratique, Seigneurie propose pour sa gamme de peinture Evolutex un nouvel atout : une déclinaison de couleurs selon le nuancier Le Chromatic. Un avantage qui renforce très probablement la position de leader des fabricants de peintures professionnelles de Seigneurie.

Motivée par des impératifs de chantiers propres, efficaces et peu agressifs pour l’Environnement, la demande des professionnels poursuit sa forte progression (11 à 15% en tonnage par an) sur le segment des peintures mates et satinées en phase aqueuse.

Basée sur la formulation exclusive d’une résine alkyde en émulsion, les peintures Evolutex de Seigneurie se révèlent en parfaite adéquation avec ces attentes. Cette résine nouvelle génération associe les performances techniques traditionnelles des phases solvantées aux qualités habituelles des phases aqueuses, en respectant entre autres, l’environnement et la santé des applicateurs et de leurs clients.

Guidée par une volonté d’amélioration continue, Seigneurie vient de concevoir trois nouvelles bases de coloris, AP, AF et AT, qui permettent la reproduction fidèle de 95% des teintes du nuancier Le Chromatic pour les références Mat et Satin des peintures Evolutex.

Conscient des difficultés rencontrées par les prescripteurs et applicateurs pour trouver la teinte souhaitée, Seigneurie propose une méthode de disponibilité des coloris à la fois rapide, précise et fiable. Quand technologie de pointe se conjugue avec service…

L’union de performances: Evolutex pour des chantiers efficaces, propres et écologiques

Peintures de finition intérieure haut de gamme à base de résines alkydes en émulsion et acryliques, la gamme Evolutex se décline en trois effets: Mat, Satin et Demi-Brillant. Chaque référence présente les mêmes atouts à l’usage.

La formulation en phase aqueuse dote ces peintures d’un fort pouvoir opacifiant et garnissant. Leurs rendements sont très élevés et peuvent atteindre les 14m2/litre pour Evolutex Satin et Evolutex Demi-Brillant. Ces 3 peintures se distinguent par une blancheur stable dans le temps. Le temps de séchage hors poussières des peintures Evolutex n’excède pas les deux heures pour les références Mat et Satin, et à peine quelques minutes pour Evolutex Demi-Brillant!

De plus, Evolutex Satin et Evolutex Demi-Brillant conviennent aussi parfaitement aux toiles de verre à peindre..

Enfin, cette nouvelle génération de peinture ne dégage aucune odeur désagréable, s’applique sans projection.

Côté protection de l’environnement, avec la gamme Evolutex, Seigneurie a voulu être à la pointe de la technologie en particulier pour être conforme aux normes européennes sur les COV (Composés Organiques Volatiles).

Le label NF Environnement attribué à Evolutex Mat vient d’ailleurs saluer cette admirable réussite écologique.

Seigneurie met la technologie Evolutex à la portée de toutes les envies de coloris!

Aujourd’hui, Seigneurie multiplie les possibilités décoratives: avec les nouvelles bases à teinter AP, AF, AT, Evolutex Mat et Evolutex Satin peuvent se décliner dans près de 1 000 teintes du nuancier Le Chromatic ( des tons pastel aux tons les plus vifs). Grâce aux qualités des peintures Evolutex, les teintes disponibles garderont leur fraîcheur comme leur aspect dans le temps.

Laboratoires et services de colorimétrie de Seigneurie mettent leur savoir faire technologique au service des applicateurs et facilitent ainsi la mise au point des coloris recherchés par les prescripteurs et les applicateurs. Rapide, fiable et précise, la méthode développée par Seigneurie pour les références Evolutex Mat et Evolutex Satin, permet de réaliser, immédiatement en magasin, l’ensemble des tons AP, AF et AT présentés dans le nuancier « Le Chromatic®».