Fermacell , le spécialiste des solutions innovantes en construction sèche, lance deux nouveaux outils à destination des professionnels du bâtiment et notamment des plaquistes, menuisiers, maçons, chapistes, charpentiers et constructeurs de maisons à ossature bois. Composés de matériaux 100 % naturels (gypse, fibres de cellulose et eau), les plaques et panneaux Fermacell possèdent de réels atouts environnementaux qui répondent aux critères HQE.

Le catalogue de la « Gamme complète » et le guide «Les solutions techniques à des aménagements intérieurs de qualité » ont été conçus comme deux outils complémentaires. Alors que le premier se consacre à une présentation complète et didactique de la gamme, le second détaille les caractéristiques du produit, leurs domaines d’application, à force de schémas, tableaux et visuels. Ces deux outils ont pour objectif d’accompagner les professionnels dans leur quotidien, pour une prescription au plus près des demandes de leurs clients. Le catalogue « Gamme complète » Ce document d’une quinzaine de pages présente la gamme 2005 de Fermacell par type de produits : Plaques rigides : une gamme de 10 panneaux qui se destine à une application universelle en plafonds, cloisons et doublages ; selon le classement MO et HD, cela représente 10 formats, disponibles dans

3 épaisseurs (10, 12,5, 15 mm), en 1500 x 1000 mm et pouvant atteindre jusqu’à 3000 mm de haut, représentant quelque 20 références.

: une gamme de 10 panneaux qui se destine à une application universelle en plafonds, cloisons et doublages ; selon le classement MO et HD, cela représente 10 formats, disponibles dans 3 épaisseurs (10, 12,5, 15 mm), en 1500 x 1000 mm et pouvant atteindre jusqu’à 3000 mm de haut, représentant quelque 20 références. Accessoires de pose pour plaques : de l’enduit pour joint à l’enduit de lissage, en passant par les vis autoperceuses, les spatules, le pistolet ou encore la bande de renforcement, Fermacell met à la disposition des plaquistes, une gamme complète d’accessoires parfaitement adaptés à la mise en oeuvre et destinés à faciliter la pose de ses produits.

: de l’enduit pour joint à l’enduit de lissage, en passant par les vis autoperceuses, les spatules, le pistolet ou encore la bande de renforcement, Fermacell met à la disposition des plaquistes, une gamme complète d’accessoires parfaitement adaptés à la mise en oeuvre et destinés à faciliter la pose de ses produits. Plaques de sols : une gamme de 7 plaques de sols, destinée à la chape sèche acoustique et thermique, disponible en 7 épaisseurs (de 10 à 80 mm), à partir de 1500 x 500 et jusqu’à 1000 mm, avec ou sans complexe d’isolation associé, représentant 10 références.

: une gamme de 7 plaques de sols, destinée à la chape sèche acoustique et thermique, disponible en 7 épaisseurs (de 10 à 80 mm), à partir de 1500 x 500 et jusqu’à 1000 mm, avec ou sans complexe d’isolation associé, représentant 10 références. Accessoires de pose pour plaques de sols : enduit pour joint, colle, jeu de règles ou granules d’égalisation… une série de 10 accessoires pour parfaire les performances des produits sols.

: enduit pour joint, colle, jeu de règles ou granules d’égalisation… une série de 10 accessoires pour parfaire les performances des produits sols. Plaque HD et accessoires associés : une plaque de ciment extérieur recevant un enduit, spécialement étudiée pour les ossatures en bois, à associer avec du mortier léger, du tissu de renforcement, des profils de socle, ou encore profils de recouvrements de plafonds… selon les résultats recherchés. Par ailleurs, en annexe, un tableau synoptique reprend, pour chaque accessoire, son conditionnement et la consommation au m 2 selon les plaques avec lesquelles il est utilisé. Le guide « Les solutions techniques à des aménagements intérieurs de qualité » Découpé en 13 chapitres, le guide met en avant composition, caractéristiques techniques, performances, domaines d’application des principaux produits, les diverses possibilités de revêtements offertes, sans oublier d’aborder les valeurs de l’entreprise. Fermacell comme référence unique : le panégyrique de la plaque ou comment ce produit unique répond aux exigences grandissantes du marché, en matière de confort et de coûts.

: le panégyrique de la plaque ou comment ce produit unique répond aux exigences grandissantes du marché, en matière de confort et de coûts. La plaque de gypse renforcée par fibre de cellulose d’une rigidité incomparable : tableau de résistance aux charges, pictogrammes affichant clairement les avantages du produit (habitat sain, performances isophoniques, rigidité, résistances aux charges), facilité de mise en

œuvre…, une véritable synthèse des produits.

: tableau de résistance aux charges, pictogrammes affichant clairement les avantages du produit (habitat sain, performances isophoniques, rigidité, résistances aux charges), facilité de mise en œuvre…, une véritable synthèse des produits. Pour cloisons, plafonds et planchers : tableau des formats, schémas des applications en maison individuelle pour identifier clairement l’universalité du produit et les formats de plaques requis.

: tableau des formats, schémas des applications en maison individuelle pour identifier clairement l’universalité du produit et les formats de plaques requis. Plaque hauteur d’étage : focus sur l’indice d’affaiblissement acoustique, économie d’espace… tous les avantages du format pour les types d’ouvrages tels hôpitaux, cinémas, espaces culturels, bâtiments scolaires et universitaires…

: focus sur l’indice d’affaiblissement acoustique, économie d’espace… tous les avantages du format pour les types d’ouvrages tels hôpitaux, cinémas, espaces culturels, bâtiments scolaires et universitaires… Format pratique (150 x 100 mm) : une maniabilité spécialement étudiée pour les professionnels travaillant en résidentiel, en neuf comme en rénovation.

(150 x 100 mm) : une maniabilité spécialement étudiée pour les professionnels travaillant en résidentiel, en neuf comme en rénovation. La plaque pour chape sèche : coupes, visuels, tableau récapitulatif des systèmes par utilisation pour planchers, coupe transversale… tout concourt à démontrer les atouts des plaques et leur compatibilité avec le chauffage au sol.

coupes, visuels, tableau récapitulatif des systèmes par utilisation pour planchers, coupe transversale… tout concourt à démontrer les atouts des plaques et leur compatibilité avec le chauffage au sol. Surface idéale pour tous décors : les plaques conviennent parfaitement pour des applications en locaux humides et peuvent être revêtues de peintures, papier peint, enduits structurés carrelage.

: les plaques conviennent parfaitement pour des applications en locaux humides et peuvent être revêtues de peintures, papier peint, enduits structurés carrelage. Une plaque rigide idéale pour les constructions à ossature bois ou la démonstration que les plaques seules allient 3 fonctions essentielles pour les MOB : construction, aménagement, protection contre le feu et lutte contre l’humidité.

ou la démonstration que les plaques seules allient 3 fonctions essentielles pour les MOB : construction, aménagement, protection contre le feu et lutte contre l’humidité. Qualités statiques hors pair : démontrées à travers tableau et coupe des forces horizontales admissibles.

: démontrées à travers tableau et coupe des forces horizontales admissibles. Une plaque rigide pour les murs : un descriptif des différents types de montages plaque/pan de bois spécialement conçus pour le COB.

: un descriptif des différents types de montages plaque/pan de bois spécialement conçus pour le COB. Plaque HD pour construction des bâtiments à ossature bois :oucomment un seul produit apporte une solution aux contraintes demandées au parement extérieur des murs porteurs à OB. Suivent ensuite quelques exemples de grandes réalisations. Enfin, le chapitre « entreprise » évoque l’assistance technique et la formation, ainsi que ses valeurs fondamentales : respect de l’environnement (labels et certificats européens obtenus) et importance de la R&D. Les guides sont disponibles sur simple demande sur www.fermacell.fr

Redacteur