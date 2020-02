La nouvelle gamme de panneaux en laine de chanvre du groupe Isover offre aux combles le meilleur de l’isolation et de l’écologie.

Mieux connus et mieux exploités, les matériaux d'isolation traditionnels délivrent aujourd’hui pleinement leurs qualités. C’est le cas de la nouvelle gamme des isolants en laine de chanvre d’Isover. Cette gamme se décline sous deux formes : Isover Florasol en rouleaux et Isover Florapan en panneaux. L’isolation phonique vient au premier rang des performances du chanvre. Le point lambda de la gamme Flora se situe en effet entre 40 et 42 et la protection phonique est aussi bonne contre les bruits aériens que contre les nuisances sonores terrestres. Coté thermique, les coefficients du produit, notamment en panneaux, sont de l’ordre de 0,040. Pour profiter pleinement des qualités naturelles du chanvre, et les rendre ignifuge, les panneaux, comme les rouleaux, sont traités au phosphate d’ammonium (pas de sels de Bore). Ce traitement évite également la prolifération des champignons. Disponibles en version 80 et 100 mm d’épaisseur, les panneaux semi rigides Florapan sont légers et faciles à mettre en œuvre. La découpe s’effectue avec un couteau adapté ou une scie électrique. Les panneaux Florapan L possèdent des caractéristiques identiques, dans des épaisseurs de 100 et 180 mm. Les rouleaux Florasol (commercialisés d'ici fin 2002) disposent d’un coefficient de 0,042 et sont proposés en version 100 et 180 mm. Avec un prix compris entre 9 et 10,5 euros pour Florapan et 9,5 à 11 euros pour Florapan L, la laine de chanvre d’Isover ajoute désormais aux avantages des matériaux naturels ceux d’un prix très abordable. Gamme Flora, isolants en laine de chanvre d’Isover, chez tous les négociants des produits Isover.

Redacteur