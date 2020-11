Les chimistes de Mapei collectionnent les innovations. Ses chercheurs ont en effet mis les bouchées doubles pour offrir aux carreleurs et maçons 5 nouveaux produits qu’ils vont très vite plébisciter.

Le groupe Mapei, fort de ses 39 sites de production dans le monde, de ses 7 centres de recherche et de 65 années d’expérience dans la chimie appliquée aux produits du bâtiment, a profité du salon Batimat pour présenter aux professionnels ses cinq dernières innovations. Des colles pour le carrelage, pour la pierre, le bois et les revêtements de sol aux adjuvants de scellement, de calage jusqu’aux plastifiants spéciaux pour mortier ou béton, Mapei vient de présenter aux professionnels un florilège de nouveaux produits. C’est d’abord dans les colles que l’entreprise se distingue avec la naissance de Keraflex S1. Ce mortier colle mono-composant « amélioré et déformable » donne la pleine mesure de ses performances dans sa résistance au glissement lors de la pose de carrelage ou de pierre naturelle en façade (intérieur et extérieur). Il permet de mieux gérer les temps de pose et peut en outre être utilisé sur des supports difficiles soumis entre autre à des fortes variations dimensionnelles. Avec la naissance de l’Ultrabond P 990 K les poseurs de parquets ne sont pas en reste. L’Ultrabond P 990 K est une colle polyuréthane également mono-composant prête à l’emploi fluide et très souple. Facile à appliquer, elle cumule économie (avec une consommation inférieure de 20 à 30% à celle d’un adhésif traditionnel) et un pouvoir de très forte adhésion sans pour autant faire appel à des solvants. Dans la famille des produits spéciaux Mapei innove également avec Mapefill F. Un mortier de scellement et de calage polyvalent composé de liants hydrauliques haute résistance, de résines et d’adjuvants. Il convient particulièrement bien aux calages des machines outils, aux scellements des structures métalliques comme les charpentes ou les tirants. Imperméable et facile à mettre en œuvre, il se joue de l’eau de mer et des eaux usées. Dans la même gamme, Mapei FRP System regroupe 3 gammes de produits destinés au renforcement des structures en béton. La première, Carboplate, est une gamme de lamelles de fibres de carbone pré-imprégnées de résines époxy prêtes à coller sur l’ouvrage avec des résines thixotropes. La seconde, Mapewrap C, constitue également une gamme de renforcement des structures composée de tissus uni-axiaux, bi-axiaux et quadri-axiaux en fibres de carbone de très hautes résistances mécaniques. La troisième, la gamme Mapewrap, regroupe une sélection de résines époxy destinées à la préparation des supports, à l’imprégnation et à l’encollage des tissus. Enfin, Mapei présente dans sa gamme d’adjuvant un tout nouveau surdoué superplastifiant haut réducteur d’eau, le Dynamon System. Le « Dynamon System » se compose en fait d’une vaste famille d’adjuvants pour bétons et mortiers, tous destinés aux ouvrages présentant des contraintes, souvent extrêmes. Bienvenus donc à ces 5 nouveaux surdoués du bâtiment qui illustrent la volonté de développement d’une entreprise dont 12% des 3 000 personnes qui y travaillent sont affectés à la recherche. Nouvelles gammes des produits Mapei chez tous les négociants diffusant les produits de la marque.

