Harol, fabricant de protections solaires, volets et portes de garage de Diest en Belgique, présente 2 nouveaux produits innovants pendant le salon international Equip'Baie. Fidèles aux caractéristiques typiques des volets bloc-baie de Harol, les volets OB440 et OB450 frappent principalement par leur design moderne, leur robustesse et les énormes possibilités de choix. Les deux types sont très simples à installer, tant dans les nouvelles constructions que pour la rénovation, et s'adaptent parfaitement aux fenêtres en bois, PVC et aluminium.

Avec l'introduction de 2 nouveaux modèles (OB440 et OB450), Harol ajoute une nouvelle dimension à la longue tradition que l'entreprise a développée en matière de volets bloc-baie. La gamme de volets bloc-baie se caractérise par le montage pratique et sans problème au châssis de fenêtre. Une attention toute particulière est accordée à l'étanchéité au vent et à l'isolation de l'habitation. Un guide spécialement conçu, assure une utilisation silencieuse. L'avantage supplémentaire est que les volets bloc-baie constituent un ensemble compact avec les fenêtres, qui peuvent être aussi bien en aluminium, en PVC ou en bois. Les coffres de ces volets roulants peuvent parfaitement être intégrés. Cela constitue non seulement une valeur ajoutée sur le plan esthétique, mais cela augmente, en outre, sensiblement la protection contre les effractions. Les architectes et les installateurs optent souvent pour ces volets bloc-baie dans le cadre de projets de rénovation, parce qu'ils sont faciles à installer. Mais, ces volets sont également très demandés dans les nouvelles constructions. Design Se basant sur ces nombreuses caractéristiques positives, Harol peut maintenant proposer 2 nouveaux modèles de volets bloc-baie, auxquels quelques atouts supplémentaires innovants ont été ajoutés. Les volets OB440 et OB450 frappent par leur design moderne et leur aspect robuste. Grâce au large choix, de couleurs des coffres et des types de lames, les clients peuvent parfaitement adapter leurs volets bloc-baie au style de leur habitation. Quelques spécifications : Volet bloc-baie OB440 Ce volet roulant est en premier lieu un produit de qualité extrêmement robuste. Le coffre est constitué de solides profilés en PVC, double paroi, clipsés ensemble. La solidité est encore renforcée par les consoles en acier supplémentaires, qui sont clipsées sur les faces supérieures et vissées aux profilés du coffre. Ce coffre est disponible en deux dimensions, 170 mm de hauteur x 204 mm de profondeur ou 210 mm de hauteur x 246 mm de profondeur.

Une deuxième caractéristique de ce volet bloc-baie innovant est sa conception moderne. Cela se traduit principalement par le couvercle de révision arrondi. Ce couvercle est d'ailleurs équipé d'une languette, qui permet d'ouvrir facilement le coffre à des fins d'entretien ou de réparation, et ce sans causer le moindre dommage.

Le profilé de finition spécial caractérise également le volet OB440 ; il peut être monté aussi bien latéralement que sur le dessus du coffre. De ce fait, le caisson peut parfaitement épouser le mur et le châssis de fenêtre, ce qui permet de créer un ensemble visuellement parfaitement uni.

Le coffre de ce nouveau volet dispose d'une isolation thermique standard, de sorte que les conditions météorologiques ont une influence minimale sur la température intérieure. Également avec possibilité d'isolation acoustique en option.

Un autre élément remarquable de ce nouveau volet bloc-baie est, le guide du tablier, qui revêt une double fonction, en premier lieu, cette coulisse assure un guidage silencieux du tablier lors de l'enroulement et du déroulement du volet, en second lieu, il permet également de fixer facilement le coffre au chassis de fenêtre, parce que la vis peut être fixée à travers ce profilé. Il est éventuellement possible de prévoir une sortie latérale de commande par tige ou cordon.

Il y a 3 types de coulisses pour le volet OB440 : M, R et T. Une grande partie est réalisée en PVC, alors que les coulisses les plus courantes sont également disponibles en aluminium. Ces variantes en aluminium peuvent être thermolaquées dans toutes les couleurs RAL. ( la couleur Renolit Chêne dorée est uniquement applicable sur la coulisse en PVC T40.) Sur les coulisses R et T, il est éventuellement possible de placer un profil supplémentaire, qui crée l'espace nécessaire pour le placement de votre moustiquaire ou porte coulissante.

La couleur standard du coffre et des coulisses de ce nouveau volet bloc-baie est le RAL 9016, avec la Renolit Chêne dorée en tant que couleur optionnelle. Le choix est encore plus large pour le tablier du volet et ce, selon le type de lames. La sous-lame est laquée dans une couleur qui est en harmonie avec celle du tablier. Pour connaître les autres possibilités, veuillez prendre contact avec nos distributeurs Harol. Volet monobloc OB450 Tout comme pour l'autre volet bloc-baie ci-dessus, le coffre de l'OB450 est très robuste. Il est constitué de solides profilés en PVC double paroi, solidement clipsés ensemble. Le montage simple du coffre sur le chassis de fenêtre, est facilité par un profil de coin fourni avec des bandes adhésives

Ce modèle de volets roulants permet (à partir de juin 2005) d'intégrer une moustiquaire, ce qui rend superflue une moustiquaire séparée. Les dimensions du coffre avec cette moustiquaire se montent à 170 mm de hauteur x 230 mm de profondeur ou 210 mm de hauteur x 254 mm de profondeur.

Les dimensions sans moustiquaire sont 170 mm de hauteur x 207 mm de profondeur ou 210 mm de hauteur x 230 mm de profondeur. Le volet OB450 jouit d'un design contemporain moderne, qui se caractérise par le couvercle de révision arrondi.

L'isolation thermique est optionnelle pour ce modèle de volet. Une autre option consiste à plâtrer le caisson de ce système, avec le mur extérieur. Pour ce faire, des profilés d'aide spéciaux sont disponibles.

La couleur standard du coffre et des coulisses du volet OB450 est le RAL 9016. Une gamme étendue de couleurs Renolit est disponible en option. Quatre couleurs de cette série sont disponibles dans le même délai que la couleur standard, à savoir Chêne doré, bleu acier, acajou et anthracite.

En ce qui concerne les couleurs du coffre, il est possible d'opter pour un modèle complet ou partiel en Renolit. La sélection des couleurs pour le modèle complet est limitée ; pour la version partielle, il est possible de choisir dans toute la gamme. Dans ce dernier cas, les autres profilés restent blancs. Le OB450 est équipé en standard d'une coulisse PVC, alors qu'une variante en aluminium est également disponible. Sur cette coulisse, il est encore possible de monter une coulisse supplémentaire pour la moustiquaire. D'autre part, il y a également une coulisse qui combine les deux (aussi bien disponible en PVC qu'en aluminium) . Si vous le souhaitez, il est également possible de fixer un profilé supplémentaire sur cette coulisse, en vue de créer l'espace nécessaire pour placer une porte coulissante.

S'il n'y a pas de seuil de fenêtre, les coulisses peuvent être équipées, sur leur côté inférieur, d'une plaque en PVC, qui constitue le point final de la sous-lame. Autres caractéristiques : Pour le tablier des deux nouveaux volets bloc-baie, diverses lames sont disponibles aussi bien en aluminium qu'en PVC. Les volets bloc-baie OB440 et OB450 peuvent être équipés de différents systèmes de commande : corde, tige, tirage direct, moteur ou moteur avec commande manuelle de secours. La commande électrique est naturellement la plus facile à utiliser. Dans ce cas, vous pouvez également opter pour différents systèmes domotiques, allant d'une simple commande à distance à une commande automatique complète d'un ou de plusieurs volets aux moments choisis. En bref : Les nouveaux volets bloc-baie OB440 et OB450 se caractérisent par leur robustesse et leur design moderne.

Ils sont faciles à placer sur les fenêtres en bois, en aluminium et en PVC.

Les coffres et coulisses de ces volets roulants sont disponibles dans diverses couleurs et avec des pièces de finition et de montage supplémentaires. De ce fait, il est possible de fortement personnaliser le volet et il s'adapte ainsi parfaitement au style de votre habitation et de la menuiserie extérieure.

Ces volets peuvent être livrés avec une isolation thermique et acoustique. Ils sont, en outre, résistants aux effractions.

Ces volets bloc-baie sont silencieux au fonctionnement et sont faciles à manoeuvrer. Pour découvrir les autres produits de la gamme, visitez Harol à Equip'Baie - Hall 1, stand P16 - 16 - 19 novembre 04 - Paris Expo, Porte de Versailles

