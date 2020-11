S'il reste dans le monde, des lieux magiques qui méritent un voyage plus qu'un détour, l'Alhambra de Grenade en fait surement parti. Sur une charpente qui soutient l'auvent du patio de la Chambre Doré, les paroles énigmatiques du vizir Ibn Zamrak donnent le ton à cet endroit au confluent de toutes les religions: "Ma position est celle d'une couronne et ma porte une bifurcation; l'Occident croit que l'Orient est en moi"

On ne peut pourtant accuser d'orgueil ceux qui construisirent cette forteresse érigée sur une colline d'argile rouge qui lui donna son som de "Qal'at al-Hambra". Et ceux qui façonnèrent les palais de son enceinte ne semblaient pas non plus vouloir impressionner les générations à venir... Et pourtant ... Sa maçonnerie, faite de briques, de pisés et de galets et sa décoration de carreaux de faience, de stuc, de plâtre et de bois, s'ils assuraient des résultats d'une grande beauté, ne donnaient pas la certitude de la pérénité.

L'Alhambra est la forteresse d'un monarque assiègé, plus soucieux de la beauté que de la durée. Les Stucs et les plâtres se superposent sur ceux des Sultans précédents et les palais s'érigent en se juxtaposant les uns aux autres. Les façades ne revêtent pas d'importance, mélangeant les demeures des riches et des pauvres dans un même souci d'égalité.

La richesse et la beauté des lieux sont gardées des yeux du commun des mortels et on imagine sans peine, le choc des conquérants chrétiens qui s'en emparèrent en 1492. Suite à la reconquête de Grenade par Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, la plus grande partie des richesses architecturales de l'Alhambra furent heureusement conservées. Des aménagements ont tout de même été entrepris lors de l'installation d'un palais royal, dont la construction par Charles Quint d'un étonnant palais d'inspiration Italienne au sein même du palais de l'Alhambra.

L'Alhambra, ce sont des couleurs "d'ocre et de rouge" et des décors de dentelles des milles et une nuits. L'eau a partout sa place. Soumise et apprivoisée, elle chante dans des pièces immenses ou intimistes. C'est aussi des récits romantiques du XVIIIème, comme les "contes de l'Alhambra" de cet ambassadeur américain Washington Irving, à lire absoluement avant de partir.

Promenez-vous dans ses jardins, dans la citadelle, visitez les bains et égarez vous dans les dédales des patios ... vous croiserez peut être, le fantôme d'Ibn Nasr, le dernier vizir qui donna les clés du royaume musulman d'Espagne à Ferdinand de Castille... On raconte que devant ses larmes, sa mère lui dit "tu peux pleurer comme une femme ce que tu n'as pas su garder comme un homme..."