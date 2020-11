Dans le cadre du Salon de la Copropriété qui aura lieu à Paris les 17, 18 et 19 novembre prochain, la société Immotec Systèmes, fabricant de contrôle d'accès pour l'habitat collectif, expose l'ensemble de sa gamme et met particulièrement l'accent sur ses nouveautés en vidéophonie et interphonie. Des démonstrations du nouveau logiciel de gestion via Internet, Lagune®, seront réalisées sur le stand.

Immotec Systèmes présente le moniteur 5 fils VI202/IS compatible aussi bien pour les installations digitales que traditionnelles. Robuste et esthétique, il se câble en 5 fils sans coaxial en dérivation. Extra plat, il se pose facilement grâce à son étrier en métal. Il offre la possibilité de mixer combinés audio et moniteurs vidéo sur la même installation grâce au répartiteur qui intègre la phonie et la vidéo. La connexion avec l'étrier est automatique avec un bornier débrochable.

Les avantages de la vidéophonie par apport à l'audio :

la sécurité est renforcée puisque dès l'appel, l'image du correspondant s'affiche ; le résidant est libre ensuite de décrocher ou non.

la touche AUX complète les fonctions premières et permet au choix d'éclairer un couloir ou de commander une porte secondaire.

Ce produit haut de gamme est particulièrement adapté aux besoins des copropriétés (boîtier en ABS blanc esthétique)

Le moniteur 5 fils VI202/IS à la loupe :

Moniteur noir et blanc pour installation, à défilement des noms ou appel bouton, en vidéoportier

Tube noir et blanc plat, écran 4" (10 cm)

Boîtier ABS blanc

Fixation murale avec un étrier métallique fourni

Connecteur décrochable à l'arrière pour une connexion aisée du moniteur

Réglage du volume d'appel, du contraste et de la luminosité

Touche ouverture de porte

Touche AUX : commandes auxiliaires

Dimensions : L 210 X H 220 X P 55 mm

Prix public H.T. : 239 €

Installé depuis le mois de juin dans des copropriétés du nord de la France, ce moniteur connaît déjà ses premiers succès et fonctionne parfaitement bien.

La plaque de rue digitale PICT série 2, à défilement des noms

Immotec Systèmes propose une gamme simple qui répond à la majorité des besoins : avec ou sans clavier, vis apparentes ou goujons soudés pour encastrement dans les poteaux techniques.

Les plaques digitales Immotec Systèmes sont universelles et sont agréées HLM : elles peuvent facilement remplacer des platines à bouton sans refaire toute l'installation. Elles sont particulièrement recommandées à partir de 15 logements.

La mise à jour des noms peut être effectuée sans démonter la façade avec un PDA en liaison infrarouge par la façade ou directement par le clavier. Les plaques de rue digitales PICT série 2 sont indépendantes, il n'est donc pas nécessaire d'installer une centrale pour leur gestion ce qui permet de réaliser une économie importante. La mise en place de la vidéophonie est facilement réalisable avec une prédisposition de même finition que la plaque.

Grand afficheur LCD rétro éclairé (122x44mm) protégé par macrolon de 8mm

Inox 3 mm A316L

Vis antivandale

Capacité maximale 500 noms

4 touches de navigation appel, défilement de A à Z et de Z à A et touche annulation

Touches affleurantes anti-défoncement et anti-écrasement des contacts

Infrarouge en façade

Mise à jour par le badge, le PDA ou le clavier

Percée pour recevoir la tête de lecture VIGIK

Finition inox ou laiton

Plaque : L 350 X L 180 mm

Carter : L 320 X H 160 X P 55 mm

Prix public H.T. : à partir de 610 € suivant le modèle

LAGUNE®, un nouveau logiciel de gestion via Internet

Le nouveau logiciel Lagune® s'adresse aux copropriétés, aux gestionnaires d'immeubles voire aux installateurs. L'utilisateur accède directement à la base de données de son parc immobilier et peut la réactualiser. Lagune® facilite la mise à jour des locataires entrants et sortants, le contrôle des accès et la gestion des autorisations des entrées et sorties des personnes extérieures (système VIGIK). L'enregistrement des données se fait en temps réel et les sauvegardes sont automatiques.

Pour accéder à ses données, il suffit de se connecter via internet sur le site www.lagune.fr L'accès est illimité. Lagune® permet la gestion du contrôle d'accès par badge avec la centrale simplifiée UGVL. On peut gérer jusqu'à 10 badges par appartement et plus de 65 000 badges par site.

Les avantages de Lagune®

Son accès est illimité

Logiciel de gestion simple et convivial, compatible avec tout environnement (Windows 2000, Me et XP)

Compatible avec les centrales UGVL et l'encodeur USB

Une base commune pour tous les utilisateurs

Mise à jour automatique du logiciel

Sauvegardes automatiques

Gestions de passes multi-sites pour le gestionnaire

Un accès hyper sécurisé pour l'ouverture et l'utilisation du logiciel par login et mot de passe

Importation des données sous Excel (modèle fourni) "on line"

Pas d'installation de CD ROM

Le site est déclaré à la CNIL

Prix public H.T. : 290 €, hors abonnement internet

Domaine d'utilisation : Habitat résidentiel : petit collectif

