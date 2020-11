Déjà présent sur toute la France avec ses menuiseries PVC, le Groupe MAUGIN complète son offre dans le domaine aluminium après avoir investi dans des équipements nouveaux de production, disposant des technologies les plus récentes et d'un bureau d'études spécialisé. Innovations, nouvelle approche économique, amélioration esthétique qualifient les productions aluminium MAUGIN.

L'avancée industrielle au service des menuiseries aluminium, un objectif atteint avec la première gamme aluminium du Groupe MAUGIN : les fenêtres et portes-fenêtres à frappe.

Une gamme complète de fenêtres et porte-fenêtre à frappe.

Cette première gamme est particulièrement destinée à la maison individuelle et aux logements collectifs ou à la conception de maisons de ville. Fenêtres à 2, 3, 4 vantaux, portes-fenêtres à 2, 3, 4 vantaux, à soufflets, fixe, un éventail de modèles étendu pour répondre à tous les besoins, en neuf ou en rénovation (grâce à des adaptations spécifiques pour la pose).



Réalisés sur mesure pour la rénovation, les modèles sont disponibles dans des dimensions allant de 750 à 2250 de hauteur et de 800 à 1800 en largeur.

Des lignes épurées et une poignée centrée pour un nouvel équilibre esthétique

Premier choix innovant, faisant appel à une technique particulière, la poignée centrée : une réalisation due au Bureau Recherche et Développement intégré qui répond ainsi aux exigences des clients.

Sobre, la poignée centrée respecte davantage le dessin des fenêtres. Les profils galbés et délicatement arrondis, l'ouvrant caché contribuent à alléger les lignes des menuiseries.

Les profils ont été réduits en largeur permettant ainsi d'obtenir un clair de vitrage exceptionnel : 83 % de surface de la fenêtre est vitrée !

La palette de coloris, des coloris standard à la gamme RAL sur demande, permet une harmonisation idéale avec l'intérieur et l'extérieur de l'habitation (en standard, blanc, bleu, rouge, vert, marron, beige, noir, brun, anodisé et gris). Et aussi grande tendance : le choix de bi coloration !

Pour un meilleur confort, sans surcoût, des performances élevées

Un couplé gagnant : maîtrise des coûts et qualité élevée ! grâce notamment au process industriel du Groupe MAUGIN. La gamme de fenêtres et portes-fenêtres aluminium à frappe est équipée de profils à rupture de pont thermique. Le dormant est monobloc (100/120/140/160) à coupe droite pour une étanchéité et une rigidité maximale.

Le vitrage thermique HPE, exclusivité MAUGIN, est installé en standard sur tous les modèles. Cette gamme est conforme à la RT 2000.

Les profilés disposent du label Qualicoat et du label européen " European Anodiser Aluminium Association ".

Une adaptabilité idéale pour a rénovation

Un système innovant (possibilité de clipsage intérieur et extérieur pour s'adapter à tous les cas avec une finition esthétique parfaite) pour l'habillage extérieur permet l'utilisation de plusieurs épaisseurs de cornières. Cette solution facilite l'installation.

Le dormant rénovation à coupe d'onglet avec couvre-joint intégré est disponible avec deux dimensions de recouvrement intérieur 55 et 80 mm.

La cmmercialisation est prévue en janvier 2005