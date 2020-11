Les termites et autres insectes xylophages n’en ont pas fini avec la France, loin de là. Xylophène, leur célèbre et héréditaire ennemi, s’est fait plus jeune et plus performant pour leur mener cette fois une guerre totale.



Imaginez un produit de traitement du bois qui permette à la fois de soigner l’aspect du bois intérieur et extérieur, mais aussi de le débarrasser de tous les parasites et champignons connus. Xylophène s’y emploie depuis plus de 50 années. Mais, ses chercheurs, jamais satisfaits renforcent encore aujourd’hui ses performances. Le nouveau Xylophène fait donc une entrée remarquée, surtout chez les insectes…



Les produits de la nouvelle gamme de traitements Xylophène à base Oléométhrine sont en effet les derniers-nés de cette expertise du traitement du bois. Pour satisfaire aux besoins environnementaux, cette gamme, dont l’efficacité est garantie 10 ans, respecte scrupuleusement la santé de ses utilisateurs et de l’environnement. Réalisée à base d’huile, la nouvelle formule entoure l’insecticide pour pénétrer directement dans le bois. Ininflammable, sans odeur et non irritante, elle ne contient aucun solvant à base de pétrole. Par sa texture, le traitement à l’Oléométhrine offre une pénétration deux fois plus importante qu’un produit « classique ». Il s’enfonce ainsi jusqu’à 6 mm de profondeur pour tuer directement les larves des insectes xylophages (termites, vrillettes, capricornes…).



Plus encore, avec ses traitements à base d’Oléométhrine concentrés, (destinés en priorité au marché des professionnels), Xylophène apporte une solution aux soucis de stockage et de transport. En effet, grâce à un conditionnement très novateur les produits M2000 Concentré Poutres et M2000 Concentré Multi usages peuvent désormais être dilués et devenir aussi efficace que leur équivalent « prêt l’emploi ».



La gamme professionnelle de Xylophène bénéficie des certifications, notamment la CTBP+, qui prend en compte les exigences de la directive biocide 98/8/CE, concernant la mise sur le marché de produits potentiellement dangereux comme les insecticides Sans parler, bien sûr, du logo ESE, « efficacité, sécurité, environnement… ». Efficace, certifié et désormais, concentré Xylophène, toujours plébiscité par les professionnels, reste plus que jamais l’ennemi n°1 des insectes et l’ange gardien des plus belles poutres.

Redacteur