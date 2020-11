Dans l’habitat, le choix d’une fenêtre n’à rien d’innocent. Fort de son expérience, K Line, le premier fabriquant français des fenêtres en aluminium vient d’éditer un petit guide didactique et pratique pour éviter les funestes embûches.

« Dis moi comment sont tes fenêtres je te dirai comment tu habites. » C’est un peu la leçon qu’il faut tirer de la lecture d’un petit guide très clair et très pratique que vient d’éditer K.Line, le fabricant vendéen des fenêtres en aluminium. K.Line donne le ton dès le départ, « Soyez exigeants avec vos fenêtres ! » et n’hésitez pas proclamer comme l’indique la couverture du guide : « Je veux des fenêtres plus gaies, plus isolantes, plus lumineuses, un point c’est tout ». Le guide de K.Line apporte en fait une réponse dans un domaine encore mal connu et trop souvent négligé par les consommateurs. Mieux encore, K.Line invite le lecteur à s’interroger sur l’usage et le rôle que chaque fenêtre doit jouer dans son habitat. Car le choix est vaste et complexe comme c’est le cas, par exemple, lors de l’implantation des baies. Entre les modèles à frappe, à galandage, coulissants, ou encore à un, deux, trois, ou quatre vantaux il faut, face à chaque implantation, savoir déterminer avec intelligence celui avec lequel on vivra tous les jours. A défaut, on s’embarque pour très longtemps dans un pis aller insatisfaisant. Si malheureusement peu de français choisissent réellement leurs fenêtres elles constituent toujours un élément majeur du niveau de confort, d’esthétique et de valeur de leur habitat. Mieux encore qu’un catalogue, K.Line vient ainsi d’offrir sur 24 pages un condensé des conseils les plus importants. Du neuf à la restauration le guide K.Line n’élude aucune question et va jusqu'à fixer les ultimes recommandations nécessaires au choix des artisans installateurs. Destiné au public, il est cependant probable que les premiers à s’emparer de cet ouvrage précieux seront les professionnels. Alors, si comme le dit K.Line, vous souhaitez avec vos fenêtres une vie plus « câline», pleine de lumière, de chaleur et de beauté, un simple appel au numéro indigo du fabricant (0825850803) vous suffira pour recevoir ces 24 pages incontournables.

Redacteur