Vous êtes dans votre cuisine, elle vous avertie que quelqu'un franchit le portail... Panique, les invités sont en avance et vous n'êtes toujours pas prêt(e) ! Vous passez dans votre chambre et elle vous annonce qu'une personne se promène sur votre terrasse... Mince, les volets sont ouverts et vous n'êtes vraiment pas présentable ! Bon, plus sérieusement, s'il s'agit, ni d'un invité, ni de votre conjoint qui a perdu ses clefs mais plutôt d'un "indésirable", cela peut être utile... à voir.

L'alarme Parlante complétera donc ou remplacera, efficacement votre alarme lorsque vous êtes chez vous et souhaitez simplement être averti sans, pour autant, réveiller vos enfants si c'est la nuit, ou ameuter le quartier ni déclencher l'intervention de services de sécurité ! VOICE-ALERT est un système de veille et de détection 100% sans fil qui peut recevoir un nombre illimité de détecteurs de présence radio qui fonctionnent aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur pour vous permettre de contrôler jusqu'à 6 types de situations différentes et diffuser jusqu'à 6 messages spécifiques et personnalisés que vous aurez enregistrés vous-même selon le détecteur, ou le groupe de détecteurs, qui aura été sollicité.

VOICE-ALERT pourra vous "suivre" dans les différentes pièces de la maison et se branche sur une simple prise de courant.

Par exemple :

- Un rodeur toune autour de la maison : le message que vous aurez vous-même pré-enregistré vous annoncera :

"Attention, présence détectée sur la terrasse" (ou autre !)

- un véhicule arrive au portail : " Une voiture franchit le portail"

- une présence est importune autour du garage : "Quelqu'un s'approche du garage" etc... VOICE-ALERT est un moyen d'information, mais peut être aussi un moyen de ISSUASION si vous installez des détecteurs à l'extérieur et diffusez un message du genre : "vous avez été repéré, cette zone est interdite" etc... VOICE-ALERT, enfin, peut-être complété en système d'alarme à part entière : vous pouvez lui adjoindre sirène [HELIOSIR] ou transmetteur téléphonique [ CTC-729] si vous le souhaitez. Pour en savoir plus : COMOD'ALARM

Sté COMODO France

7125 Route de L'Aveyron - 82000 MONTAUBAN

Tél : 33 [0]5 63 31 30 40 / Fax : 33 [0]5 63 31 85 22

