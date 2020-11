Les thermostats de Landis et Staefa (Siemens) jouent la carte de l’esthétique et de la performance. Le modèle Rev du fabricant ajoute à l’esthétique un concentré de performances

L'heure n'est plus aux visites nocturnes à la cave pour régler en sortie de chaudière la température de la maison. Les électroniciens se sont depuis longtemps penchés sur le problème et les chauffagistes sont désormais capables de présenter un florilège de solutions afin obtenir à distance, et au degré près, la température idéale dans chaque pièce. Dans ce registre, le fabricant Landis et Staefa (Siemens) tient le haut du pavé. Son dernier thermostat d'ambiance, le Rev, porte en son nom des promesses qu'il semble aisément tenir. Son magnifique petit écran bleu n'attend en effet que la caresse du doigt pour agir. Sous l'écran tactile rétro-éclairé, son système intervient aussi bien sur les réseaux de chauffage électrique que sur ceux de l’eau chaude. Il peut même piloter en prime la climatisation. Ce pilote offre en outre deux types de régulation. La première par action « tout ou rien » (modèle 200) et la deuxième par action progressive (modèle 300). La programmation s'étend à toutes les circonstances, journalière, hebdomadaire ou permanente. Classique aujourd'hui, les fonctions sont multiples : du hors-gel à la sécurité enfant comme du confort total à la fonction économie. S'y ajoute, ce qui est plus rare, une commande à distance et un mode "vacance". Un panel qui permet de planifier les températures de 3 à 29° en mode économie et de 3 à 16° en hors-gel. Beau et performant, le Rev sait aussi se faire discret grâce à ses dimensions réduites ( 13x11 cm) et sa faible épaisseur (3,3 cm). Posé en applique, il se raccorde par 2 ou 3 fils suivant le modèle et ne réclame pour fonctionner que 2 piles de 1,5V.

Thermostat d'ambiance Landis et Staefa chez les distributeurs et chauffagistes

