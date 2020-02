Ce n'est pas 1 mais 9 nouveaux compresseurs d'ateliers qui viennent de faire d'un seul coup leur apparition. Avec sa gamme GX, Atlas Corpo n'a voulu priver personne des performances de ses appareils

Chez le constructeur Atlas Corpo, on ne plaisante pas avec l'air comprimé. Quand un nouvel appareil doté des meilleures performances du moment fait son apparition, il en faut un pour chaque corps de métiers. La nouvelle série GX de compresseurs d'ateliers se décline ainsi, à partir d'une même base, sur une vaste gamme de puissances correspondant à tous les utilisateurs d'air comprimé. Ainsi, les GX 2, 3, et 4 dont la puissance va de 3,5 CV à 5,5 CV trouvent pleinement leur place chez les artisans peintres, menuisiers ou tailleurs de pierre qui veulent une source fiable d'air sans pour autant subir de nuisances sonores en milieu clos. Ces appareils limitent en effet le bruit à 66 dBA maximum. La gamme supérieure, qui va des GX 15 aux GX 22, délivre une puissance de 15 à 30 CV. Elle est destinée à des travaux intensifs d'ateliers comme les découpes continues de bois ou les traitements de surface. La gamme GX offre également des variantes adaptées à des travaux particuliers comme l'agrafage, le dépoussiérage, le clouage ou encore le sablage. Ces variantes offrent des éléments spécifiques comme des sécheurs d'air intégrés et des filtres destinés à la projection des laques des grenailles ou des peintures. La nouvelle gamme des compresseurs d'atelier d'Atlas Corpo compte ainsi 9 modèles auxquels il faut ajouter les variantes particulières. Autant de modèles qui par ailleurs offrent une grande robustesse, une bonne réduction des nuisances sonores et un entretien réduit.



Gamme GX des compresseurs d'atelier d'Atlas Corpo, disponible au sein des concessionnaires de la marque.

