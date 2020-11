Sensations colorées, formes envoûtantes et technicité de pointe, c'est ce que propose Soprofen, gammiste et fabricant de coffres de volets roulants, sur son stand de 100 m2 où le volet devient enfin un élément architectural et esthétique à part entière.

Le CORO VE, le volet décoratif Idéal pour les bâtiments tertiaires, le CORO VE de Soprofen est un coffre rond en aluminium, adapté aux mises en œuvre audacieuses. Disponible dans une large palette de teintes (nuancier RAL), le CORO VE est un volet " décoratif " qui ose enfin se montrer. Le CLIC une nouvelle motorisation pour encore plus de simplicité Fruit d'une étroite collaboration avec Somfy, le CLIC de Soprofen simplifie la motorisation du bloc-baie en proposant une solution très fiable adaptée aux pavillons individuels ou aux logements collectifs, en neuf comme en réhabilitation. D'un simple clic sur un cordon, le volet est actionné à la descente ou à la montée, sans effort grâce à un moteur placé dans le coffre. Véritable alternative à l'offre de motorisation actuelle, le système CLIC de Soprofen s'installe facilement. Le Chrono VX Puissance 2 désormais en rénovation et en couleur Lancé à l'occasion de BATIMAT 2003, le Chrono VX Puissance 2, gamme de coffres de volet roulant pour le neuf, remplaçait le célèbre Chrono VX, en le dotant d'innovations majeures qui simplifient le travail des fabricants et des installateurs : optimisation des solutions de montage, simplicité de mise en œuvre, esthétique dans l'air du temps. Aujourd'hui Soprofen permet également aux marchés de la rénovation de bénéficier du design à facettes du Chrono VX Puissance 2. Cette deuxième dimension permet au Chrono VX Puissance 2 de remplacer totalement une fenêtre quel que soit le châssis (aluminium, bois ou PVC blanc, couleur et décor) en ajoutant un volet roulant tout en respectant l'esthétique générale des façades anciennes. Disponible en imitation bois grâce à un plaxage, en beige ou gris teinté dans la masse, en laqué dans toutes les teintes du nuancier RAL, le Chrono VX Puissance 2 accompagne discrètement les menuiseries aux teintes souvent diverses. Le système de vitrages LUMON : profiter des balcons et terrasses en toute saison Pour le neuf ou la rénovation, le système de vitrage LUMON de Soprofen protège les balcons et terrasses, quelles que soient leurs formes, des intempéries, salissures, pollution, bruit, effraction. Composé de vitres (en verre trempé de 6,8 ou 10 mm d'épaisseur) à glissière montées entre le plafond et l'allège, le garde-corps ou le sol du balcon, le système LUMON permet de bénéficier d'une ouverture totale. Pour respecter l'architecture existante ou l'environnement, les profilés aluminium qui maintiennent les vitres peuvent être laqués selon une teinte au choix dans la palette RAL. Préfabriqué en atelier après la prise de mesure, le système LUMON se pose rapidement avec précision dans de nombreuses situations : entre tableau, en applique sur une allège maçonnée, sur garde-corps aluminium avec main courante intégrée...

Redacteur