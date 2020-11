Précurseur, dés les années 90, d’une nouvelle technologie de collage connue sous le nom de MS Polymères et principalement appliquée dans l’élaboration de nouveaux mastics destinés à l’industrie et au Bâtiment, Bostik Findley propose Tarbicol MS Elastic, colle spatulable de nouvelle génération, aux performances exceptionnelles qui va se révéler très vite incontournable dans la pose de tous les parquets.

Evolution et révolution dans la technique de collage des parquets

Tarbicol MS Elastic, est la première colle monocomposant, spatulable à base de MS Polymères, facilement applicable et conçue pour répondre aux exigences de tous les professionnels de la pose de parquets. Les techniques de collage gagnent du terrain et se substituent progressivement aux techniques de clouage .

Une polyvalence, tous azimuts une preuve de l’efficacité et de la fiabilité de Tarbicol MS Elastic

Offrant une totale polyvalence d’emploi, toujours très appréciée sur chantiers pour son impact sur la qualité et les résultats obtenus, Tarbicol MS Elastic assure une mise en œuvre simple, rapide de tous les parquets, toutes essences confondues, y compris les exotiques, dans toutes les présentations, toutes les épaisseurs (jusqu’à 23 mm d’épaisseur), qu’ils soient bruts, massifs, contrecollés, pré-vernis usines , flottants, à grandes lames, mosaïques, ou bien encore les bois de bout, les panneaux de bois, les sols stratifiés, les plinthes ou nez de marches en bois.

Et ceci, en neuf comme en rénovation, avec une remarquable efficacité sur tous supports : chapes ciment, béton mais aussi les anciens carrelages, les panneaux CTBH/CTBX, les chapes anhydrites, les sols chauffants, planchers rayonnants électriques ou planchers reversibles, mais aussi les supports inhabituels ou «critiques» tels que le métal.

Une souplesse constante alliée à une amélioration du confort acoustique

A cette compatibilité optimale s’ajoutent de remarquables performances mécaniques et acoustiques dues à la formulation de cette nouvelle génération de colle MS polymères assurant une élasticité permanente de – 40° à + 120 °C ! Un parquet exotique de 23 mm d’épaisseur développe jusqu’à 100 fois plus de contraintes qu’un parquet chêne classique de 10 mm d’épaisseur . La Tarbicol MS Elastic reprend parfaitement ces contraintes . A cela s’ajoute des capacités résilientes exceptionnelles . (Les propriétés élastomères initiales après compression ou élongation sont permanentes dans le temps. Pas d’affaissement à l’usage du sillon de colle.)

Des performances qui se traduisent notamment par une amélioration des performances acoustiques, et une réduction du DdB. Des caractéristiques très appréciées pour les poses de parquets où la recherche de confort acoustique est permanente.

Sécurité, fiabilité et respect de l’environnement

La colle Tarbicol MS Elastic respecte totalement la nature et l’équilibre du bois car elle ne contient pas d’eau. Classée EC1, sans solvant, sans isocyanate, garantissant une très faible émission de COV, Tarbicol MS Elastic s’inscrit parfaitement dans la démarche HQE et tous les programmes comportant une réelle prise en compte de l’environnement et de la santé de l’homme.

Une démarche aboutie également en ce qui concerne le bien-être des applicateurs avec une colle monocomposant, prête à l’emploi, simple d’utilisation , maniable , sans odeur, offrant une constance de ses performances, hiver comme été .

L’application s’opère à la spatule crantée n° 4, en simple encollage, à raison de 700 à 1.000 g/m2.Les lames de parquet sont immédiatement appliquées dans le lit de colle frais, sans aucune attente avant collage, ce qui optimise les délais de réalisation sur chantiers.

L’efficacité de Tarbicol MS Elastic se situe également à ce niveau d’excellence technique avec une ouverture à la marche possible après 24 heures, la prise définitive intervenant entre 24 et 48 heures. La mise en service des locaux s’opère 24 heures après la pose en habitat privatif et 48 heures en cas de trafic intense(magasins,bureaux,etc ;.), les éventuels ponçages et vernissages étant effectués après 48 heures.

D’une couleur brun clair, proche de l’univers des parquets , Tarbicol MS Elastic est présentée en conditionnements de 17 kg (seaux plastiques). La Tarbicol MS Elastic bénéficie d’une durée de stockage et d’une garantie d’utilisation de 12 mois après sa date de fabrication.

La pose du parquet sur carrelage ou la preuve de l’efficacité de Tarbicol Ms Elastic

Grâce aux performances d’adhérence et d’élasticité constantes de Tarbicol Ms Elastic, il est désormais possible de procéder à une mise en œuvre directe de parquets sur carrelages .(Exemple : Collage de parquet teck sur ancien carrelages dans une salle de bains .

La règle d’or est de respecter les règles du DTU 51.2, et de recommander d’intervenir sur des carrelages propres, adhérents , lessivés, parfaitement secs.

La colle sera appliquée à la spatule n° 4 pour garantir une répartition homogène afin que le film de colle conserve son élasticité sous le parquet. Prévoir une consommation de 700 à 1.000 g/m2.

Il est conseillé de procéder à l’avancement, par encollages successifs d’un mètre carré environ, suivis de la mise en place des lames de parquet.