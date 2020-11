Elle est petite, costaud et surtout parfaitement autonome. La petite dernière du célèbre fabricant Haemmerlin provoque une révolution profonde et tranquille sur les chantiers.

Son entrée n’est pas passée inaperçue dans le monde du BTP. En effet, avec son moteur intégré à sa roue et ses 200 kg de charge, la petite dernière d’Haemmerlin, le leader alsacien de la brouette, fait une entrée très remarquée dans un univers où, malgré quelques améliorations dans les matières, les formes et les suspensions, l’outil ressemble encore beaucoup à ce qu’il est depuis plusieurs siècles. Baptisée MotorPlus, cette baroudeuse peut en effet, grâce à son puissant moteur intégré à sa roue, transporter seule plus de 200 Kg de charge sur des terrains difficiles ou pentus. Une simple pression sur un levier situé au niveau d’une poignée entraîne la brouette et sa charge, quel que soit le relief, à une vitesse réglable entre 0 et 3 km/h. Ce moteur est alimenté par une batterie étanche de 24 V placée sous la caisse et dont l’autonomie offre environ 5 heures d’usage.

La caisse est constituée d’une solide tôle emboutie de 1 mm d’épaisseur, dont la forme permet de placer aisément les objets géométriques, comme les parpaings ou les briques, sans pour autant présenter d’angles vifs. Cette caisse peut recevoir 90 litres de terre ou 68 litres d’eau. Le châssis, construit sur la base de tubes de diamètre de 32 mm, se termine par des poignées de bois confortables, plus chaudes en hiver et plus absorbantes que des poignées recouvertes de matières synthétiques. La roue gonflée de 400 mm de diamètre de cette aventurière du bâtiment est en outre équipée d’un pneu 4 couches ultra résistant. Avec un prix public serré autour de 550 euros TTC, MotorPlus, la baroudeuse venue d’Alsace, fait donc une entrée brillante dans le BTP, même chez les irréductibles forçats du transport.

Brouette électrique MotorPlus de Haemmerlin, en vente chez les négociants en matériaux, les GSB et jardineries ou sur demande à sas@haemmerlin.com

