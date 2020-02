Avec son système anti-graffiti, SIKA annonce l’arrivée de l’arme absolue dans la guerre des tags. Ses deux nouveaux produits anti-graffitis sont d’une efficacité redoutable.

Les produits Sika anti-graffiti pourraient bien annoncer la fin de la carrière artistique des tagueurs. Les deux nouvelles vedettes qui viennent de rejoindre la très vaste gamme des produits Sika forment en fait un système complet composé d’un produit de protection et d’un produit de nettoyage. Le premier est une dispersion blanche qui s’applique sur tous les supports extérieurs ou intérieurs bruts (béton, briques, enduits, fibres ciment…), quelle que soit leur rugosité. Le produit, à base de résine acrylique et de polymère, forme un film invisible anti-adhérent qui ne modifie en rien l’aspect ou la couleur du support. Perméable, même à la vapeur, ce produit préventif empêche l’accrochage des tags de toutes natures mais aussi des mousses, des lichens et des salissures. Hydrofuge, il résiste aussi bien aux pluies acides qu’aux UV et s’applique facilement en pulvérisation, à la brosse ou au rouleau après une légère humidification du support. Sika Protection anti-graffiti est vendu en bidon de 2 et 5 litres pour des surfaces allant de 6 à 25 m2. Le deuxième, Sika Nettoyage anti-graffiti, vient au secours des supports déjà tagués. Ce produit incolore, à base de solvant efface avec la même facilité tous les types de bombages (feutre, peinture aérosol, marqueur, encre) sur les supports bruts (béton, briques, et plastique notamment polycarbonate) qu’ils soient ou non déjà protégés. Il suffit, après avoir pulvérisé le produit sur les graffitis, de le laisser agir quelques minutes puis de brosser la surface traitée avant d’effectuer un rapide rinçage. Le bons sens veut qu’après coup Sika Protection soit préventivement appliqué à son tour. Sika Nettoyage anti-graffiti est proposé en bombe aérosol de 650 ml. Le remarquable site Internet de Sika donne toutes les précisions sur les produits de l’entreprise, leurs compositions et leurs utilisations. A consulter. Système anti-graffiti de SIKA, en vente chez tous les diffuseurs des produits SIKA, tel 01.49.92.80.00 et www.sika.fr.

Redacteur