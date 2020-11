Dans l'univers de la décoration, habiller la fenêtre d'un toit relève quelques fois d’un exercice difficile. Pour Velux c’est une affaire de haute couture…

Si l’univers de la décoration offre un choix pléthorique lorsqu’il s’agit d’habiller les fenêtres verticales classiques, ce même choix, jusqu’à présent, se réduisait très nettement lorsqu’il était question de mettre en harmonie une fenêtre de toit avec la décoration d’une pièce. Bien qu’une belle gamme de store existe sur le marché, les couleurs, comme les matériaux étaient en général d’un classicisme souvent affligeant, de nature à décourager les décorateurs les moins exigeants. Les responsables marketing de Velux, ont du tenir le même raisonnement « Un Velux bien habillé, c'est quand même beaucoup mieux ». Le fabricant décline donc désormais au travers de sa nouvelle collection "Lumière et Harmonie" toute une gamme de stores et rideaux, propres à faire rêver les amoureux d’intérieurs. Une gamme qui bien sûr n’exclut pas les classiques, mais qui, par sa diversité de modèles et de matières, se met en parfaite harmonie avec les tons et les ambiances de tous les locaux. En fait, au-delà de l’aspect esthétique, les stores de Velux ne se contentent pas de canaliser la lumière, ils animent et réchauffent la pièce. La tendance actuelle révèle d’ailleurs que l’heure est au mélange des styles et des couleurs. C’est ainsi, par exemple, que de l'ethnique au classique en passant par les seventies, la gamme « Lumière et Harmonie » se glisse avec bonheur dans cette philosophie au point d’offrir du quasi sur mesure à chaque décoration. Par ailleurs, contrairement à une idée reçue qui veut que seul le noir stoppe la lumière, Velux apporte avec cette nouvelle collection la preuve du contraire. Du blanc au noir, la gamme est infinie et le degré d’opacité peut désormais être vraiment choisi en fonction des désirs de chacun.



nouvelles couleurs, nouvelles matières

On peut aussi préférer la couleur, Velux propose alors des nuances de bleu et de rouge parmi les 22 coloris qui composent la gamme. Avec « Lumière et Harmonie », les matières jouent aussi la diversité. Leur choix, qui va des stores plissés aux tissus opaques ou aux voiles transparents, présente une remarquable variété. Enfin, pour ceux qui aiment voir sans être vus, les stores vénitiens permettent d'infinies variations lumineuses. Grands classiques du genre, les fameux stores-rouleaux à enrouleurs n’ont pas été oubliés. Ils se déclinent, du coton à la toile polyester, en une gamme sans cesse plus complète d’images et de coloris. C'est d’ailleurs dans cette collection que l'on trouve les motifs les plus originaux comme les "africains" de la série Congo. Pour parfaire la finition, les profilés du fabricant situés en haut et sur les côtés sont désormais disponibles en aluminium anodisé de haute qualité, ce qui ajoute une touche d’élégance et d’harmonie. Quant à la technique, elle reste irréprochable et la mise en place sur un velux d’un store de la marque demeure un jeu d’enfant. Autrement dit, à moins d'être particulièrement brutal ou maladroit, le montage de ces produits ne demande aucune connaissance particulière. À noter également les efforts de la marque pour offrir un maniement de plus en plus confortable et facile. Ainsi, par exemple, les stores vénitiens existent désormais en version électrique. Bref, au choix et à la qualité des fenêtres du célèbre fabricant s'ajoutent maintenant celles des stores, dont le charme garantit aux intérieurs l’absence de toutes fausses notes.



Gamme Lumière et Harmonie de Velux, dans les magasins et grandes surfaces de bricolage et de décoration, chez les dépositaires de la marque, chez tous les professionnels de l’installation des fenêtres de toit Velux et sur www.velux.fr

Redacteur