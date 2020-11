La lasure, c'est le bois "décoré et juste et discrètement maquillé". Une peinture qui protége, comme une crème de jour, une couleur qui relève "comme un fard à paupière". Tout reste à l'état naturel, et pourtant couleur et protection sont là pour embellir. Pas étonnant que l'on dise "Une Lasure". Sigma Coating enrichit encore ces palettes... Et quand on sait le rôle de la femme, dans le choix de la décoration, on est prêt à parier, que cette gamme trouvera sans problème le succés qu'elle mérite.

Nouvelles lasures et gamme enrichie : le bois selon Sigma Coatings

Sigma Coatings enrichit sa gamme lasures de deux nouvelles références : Sigmalife DS Opaque, en phase aqueuse, et Sigmalife DS Haut Extrait Sec, en phase solvant. D’aspect satiné, ces lasures « Durabilité Supérieure » sont destinées à embellir et protéger le bois, en intérieur comme en extérieur, tout en mettant en valeur toute l’originalité du support. Marque reconnue pour la qualité de ses produits bois, Sigma Coatings met ainsi à la disposition des professionnels, prescripteurs et applicateurs, une gamme complète de peintures microporeuses, vernis et lasures leur permettant de répondre aux besoins les plus divers. L’expertise Sigma Coatings est désormais relayée par une nouvelle gamme d’outils d’aides à la décision (nuancier, présentoir, campagne de promotion…) déclinée sous le thème fédérateur « le bois, notre nature ».

Les 5 lasures Sigma Coatings : longue vie au bois !

Sigma Coatings propose cinq lasures « Durabilité Supérieure » qui valorisent les qualités esthétiques et le veinage du bois, tout en le préservant contre les assauts du temps. Laissant respirer le support, les nouvelles générations de lasures Sigma Coatings assurent un confort d’application optimal…

- Sigmalife DS Opaque

Lasure satinée microporeuse au bel aspect décoratif opacifiant, Sigmalife DS Opaque se décline dans les 28 tons du nuancier Sigmalife DS et les teintes du nuancier « Reflets Décoration Façade ». Cette nouvelle référence Sigma Coatings ne masque pas le relief du bois et le protège durablement grâce à son film souple.

Fongicide, agent anti-bleuissement, protection contre les UV, additifs antirouille en font un traitement complet pour toutes les surfaces bois, en intérieur comme en extérieur. Son temps de séchage rapide (sec au toucher en deux heures et recouvrable au bout de six heures) permet d’appréciables économies de temps et de main d’œuvre sur les chantiers.

Sigmalife DS Opaque peut aussi être utilisé en première couche, avant finition, comme égalisateur de teintes pour la rénovation de bois grisaillés ou anciennement lasurés. Elle convient à tous les bois bruts, neufs ou anciens, lasurés ou peints et remis à nu.

- Sigmalife DS Haut Extrait Sec

Déclinée en incolore et dans les 24 tons bois et les 57 teintes Décor du nuancier Sigmalife DS, Sigmalife DS Haut Extrait Sec assure une durabilité exceptionnelle. Son excellent pouvoir garnissant en fait un produit adapté à tous supports bois sain, neuf ou en rénovation, en intérieur comme en extérieur. Sa très faible émission de solvant et sa faible odeur garantissent des chantiers plus respectueux de l’homme et de l’environnement.

Caractéristiques techniques

- Sigmalife DS Opaque

Densité1,35 g/cm3 ± 0,05

Rendement10 à 14 m2/litre

Temps de séchageSec au toucher : 2 h

Recouvrable : 6 h

Conditionnement1 l – 5 l – 15 l

- Sigmalife DS Haut Extrait Sec

Densité 0,98 g/ cm3 ± 0,02

Rendement 14 à 16 m2/litre

Temps de séchageSec au toucher : 4 h

Recouvrable : 24 h

Conditionnement1 l – 5 l – 15 l

Les 2 nouvelles références Sigma Coatings viennent compléter la gamme des lasures “Durabilité Supérieure“ :

- Sigmalife DS Imprégnation, lasure transparente mate, à base de résine alkyde, utilisable sur bois tendres et imprégnables (menuiseries, chalets, bardages, clôtures...), pour des applications en imprégnation ou en multicouches.

- Sigmalife DS Satin, lasure transparente satinée de protection et de décoration à base de résines alkydes, pour bois sain, neuf ou ancien.

- Sigmalife DS Acryl, lasure transparente satinée à liant mixte en phase aqueuse qui respecte et valorise le veinage du bois.

Une gamme complète qui répond à tous les besoins

Le bois est une matière vivante, authentique et naturelle qu’il faut protéger et valoriser. C’est pour cette raison que Sigma Coatings propose une gamme complète de systèmes de protection et de décoration, peintures microporeuses, vernis ou lasures, qui associent performances techniques et esthétiques pour des solutions décoratives haut de gamme.

En intérieur comme en extérieur, les peintures microporeuses présentent une excellente tenue dans le temps et une haute résistance aux intempéries.

- Amarol Prim, peinture primaire isolante en phase aqueuse, particulièrement adaptée aux bois difficiles, offre une excellente isolation contre les remontées tanniques.

- Amarol, peinture laque alkyde satinée microporeuse permet un bel aspect de finition.

- Stonax, peinture laque alkyde microporeuse brillante et garnissante, garantit un excellent tendu.

Les vernis Sigma Coatings préservent et subliment le bois : Pan Super Lak (vernis brillant pour l’intérieur et l’extérieur), Pan Super Satin (vernis satiné pour intérieur) et Pan Super Mat (vernis mat pour l’intérieur) ainsi que Linharder (vernis incolore brillant et isolant) composent une offre complète, permettant de répondre aux besoins de tous les professionnels.

« Le bois, notre nature »

Dans un souci de cohérence, Sigma Coatings présente désormais son offre bois sous un thème unique « le bois, notre nature » et propose aux professionnels une gamme d’outils d’aide à la décision… simple et efficace.

Le nouveau nuancier Sigmalife DS lasures et vernis, comporte toujours les 24 tons bois et les 57 teintes décor. À noter l’ajout des échantillons des trois vernis, de deux échantillons sur bois rouge afin de montrer les différents aspects et teintes obtenus en fonction du bois utilisé, et d’une page sur la lasure Sigmalife Opaque avec ses 28 teintes imprimées et un échantillon réel.

Pour une présentation visuelle optimale, une armoire en bois lasuré a été conçue. Elle est constituée de deux modules : un réservé au stockage de la gamme bois ; l’autre à la présentation des produits à l’aide de grands échantillons montrant l’aspect et le rendu final. Cette armoire renforce la signalétique et aide les professionnels dans leurs choix grâce à une présentation claire et une identification plus aisée.

Campagne de promotion auprès des professionnels, campagne de lancement, communication institutionnelle (affiches sur les points de vente et mailing) ou armoire bois affichent désormais un visuel représentant le bois dans son univers naturel sous le thème fédérateur « Le bois, notre nature »… symbole du respect de la préservation du bois selon Sigma Coatings.

Intégrée au groupe SigmaKalon, Sigma Coatings propose une gamme complète de peintures professionnelles pour la façade, la décoration intérieure et le bois. Cette marque distribuée via un réseau de plus de 100 négoces peintures et grossistes en décoration fut la première de son secteur à s’engager dans une démarche qualité avec la norme ISO 9001.