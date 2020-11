Les architectes en ont rêvé, le CEA et le CERIB l’ont fait. Ils viennent de mettre au point une technique de projection thermique permettant de fixer une peau de métal ou de polymère sur le béton. Révolution.





Recouvrir le béton d’une fine pellicule de laiton, de cuivre, d’aluminium ou d’alliages bronze-étain, quel intérêt ? Tout simplement celui de diversifier les finitions des bétons et d’augmenter leur durée de vie en luttant contre la carbonatation, les environnements chimiques agressifs et les effets destructeur des cycles gel/dégel, selon leur domaine d’emploi. Voici la tâche à laquelle se sont attelés le CEA (Commissariat à l’énergie atomique) et le Cerib (Centre d’études et de recherches de l’industrie du béton manufacturé). Ce nouveau procédé permet une application par projection à haute température, en atelier, sur des éléments en béton préfabriqués. Les matériaux sont appliqués au pistolet sous forme de particules en fusion jusqu’à une épaisseur d’environ 1 mm sur le support. Les champs d’application de cette nouvelle technique sont nombreux : les éléments architecturaux des bâtiments (panneaux de façade, corniches, etc.) mais aussi le mobilier urbain (bancs publics, jardinières, bornes pavillonnaires) et les produits de voirie (pavés, dalles). Coût de l’opération : de 15 à 20 euros le mètre carré.

Outre l’aspect esthétique qu’autorise un tel procédé, il permet en outre de mieux résister aux affres accélérées du temps. L’exposition aux rayons UV et à la pluie acide ne diminue pas l’adhérence des revêtements. Enfin et surtout, la résistance à l’écaillage des bétons revêtus dépend essentiellement de la résistance des bétons sans revêtement. Autrement dit, plus la qualité des bétons est bonne, plus le revêtement résiste aux intempéries. Petit détail, cette technologie s’inspire directement de celle utilisée pour la fabrication des puces électronique.

