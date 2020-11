Réservés autrefois au monde du BTP, les textiles géosynthétiques font une entrée remarquée dans une foule d’applications. Un domaine ou Bidim Géosynthéthics possède une longueur d’avance.

Drainer, protéger, préparer, isoler, consolider, filtrer, stocker… La liste des applications des textiles géosynthétiques s’allonge de jour en jour. Leader depuis 1965 dans ce type de produits, Bidim Géosyntétics développe aujourd’hui une gamme de textiles techniques adaptés à de multiples usages courants. Les jardiniers sont ainsi les plus friands des produits Flash, Protec et Batigéo, trois textiles de Bidim qui permettent de délimiter l’espace des plantations, d’optimiser l’évacuation des eaux ou encore de constituer sous les plantes un réservoir de terreau. Mais là ne s’arrête pas l’usage des textiles géosynthétiques.



Une garantie d'étanchéité



La gamme Protec de Bidim apporte également aux maçons une aide précieuse dans l’étanchéité des bassins et des piscines. Ce textile, particulièrement résistant aux poinçonnages et aux déchirures, assure entre la bâche d’étanchéité et le béton une garantie supplémentaire qui est loin d’être superflue. Une garantie qui s’applique de la même façon quand le produit est utilisé lors de la réalisation des toitures-terrasses dont l’étanchéité peut devenir particulièrement délicate avec le temps et les intempéries successives. Un rôle qui s’étend à l’identique lors de la réalisation des sous-couches de dallage, de pelouse ou encore des passages gravillonnés et des allées. Les tissus de Bidim sont étudiés pour jouer leur rôle durant des décennies dans les sous-sols les plus difficiles et les plus agressifs. Mais, loin de trouver leurs seules destinations dans l’enfouissement, ces tissus synthétiques sont aussi des alliés précieux lorsqu’il s’agit de protéger les surfaces au sol lors du passage dévastateur des hommes et des véhicules à l’occasion de travaux. Les applications des tissus techniques de Bidim Géosynthétics n’ont en fait pour seule limite que celle qu’on leur impose.



Tissus techniques de Bidim Géosynthétics à Bezons (95873) – Tél. 01.34.23.53.63

Redacteur