Elle est adoptée depuis si longtemps par les professionnels que l’on s’aperçoit qu’elle existe quand elle manque sur le chantier. Ce n’est pas pour autant qu’elle n’évolue pas. L’incontournable mousse de polyuréthane de Geb fait aujourd’hui des extras et devient résistante au feu.

Que l'on soit maçon, menuisier ou électricien on ne peut plus depuis longtemps s'en passer. La mousse polyuréthane est devenue depuis longtemps l'auxiliaire de tous les corps de métiers, lorsqu'il s'agit de boucher, de calfeutrer, d'isoler ou encore de caler tuyaux et pièces le temps d'une intervention.

Mais, tout génial qu'il soit, ce produit n'a pas pour autant cessé d'évoluer. Geb le propose désormais, toujours sous le nom de Gebsomousse mais dans un emballage gris foncé, dans une version résistante au feu. Cette version Gebsomousse Résistante au Feu sera particulièrement appréciée des plombiers qui pourront sans grand soucis souder et brasser à proximité les cavités obstruées par la mousse.

Classée B1 selon la norme DIN 4102, la Gebsomousse polyuréthane monocomposante s'enflamme difficilement et freine mieux la propagation des flammes et des fumées qu'une mousse classique. Sa résistance, après polymérisation s'étend dans une plage de - 60° à + 100°. Comme sa grande sœur classique, elle adhère sur la plupart des supports, assure toujours une bonne isolation thermique et acoustique, peut être peinte ou revêtue. Elle s'oppose en outre avec succès au vieillissement et aux moisissures.

Véritable petit miracle de la chimie, l'aérosol standard de 750 ml délivre un produit en expansion libre de 42 litres. Ultime précaution, lors du remplissage d'une cavité, la Gebsomousse Résistante au Feu doit toujours conserver au moins l'une de ses faces à l'air car, comme sa sœur aînée, elle se polymérise grâce à l'humidité de l'air ambiant. Sèche en surface et hors poussière en 12 minutes et à cœur en 24 heures, la Gebsomousse peut être travaillée au bout de 40 minutes. Elle est proposée chez tous les négociants au prix moyen de 10,5 € pour un aérosol de 750 ml, ce qui n'est pas très cher au regard des services et des propriétés qu'elle offre sur le chantier.

Gebsomousse Résistante au Feu. Mousse polyuréthane résistante au feu de Geb chez tous les négociants