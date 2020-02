Dans le monde du petit matériel électrique, les techniciens rivalisent d’ingéniosité. La dernière née des scies électriques Milwaukee vient sans effort à bout des découpes les plus perverses.

Les techniciens du fabricant Milwaukee ne sont pas des technocrates. Quand on prend au creux de sa main la petite " Hatchet ", dernière née de leur gamme de scies sauteuses, on sait qu’ils ont acquis leur expérience sur le terrain. La petite Hatchet permet en effet de réaliser des angles de coupe parfaits quel que soit l’accès au support, dans les espaces les plus confinés. La clef d’une telle souplesse : une poignée capable d’adopter six positions différentes et une tête sur laquelle les lames disposent d’une course allant jusqu’à 19 mm. Avec sa batterie de 18V délivrant 2,4 Ah, Hatchet dispose d’un moteur surpuissant capable d’affronter les travaux les plus lourds de sa catégorie. La vitesse de coupe atteint en effet en souplesse et sans effort le régime de 2 700 t/mn. Côté confort, un mécanisme de contre-balancement limite les vibrations et amortit les calages les plus brutaux. Côté entretien, cette surdouée de la découpe est dotée d’un système permettant le remplacement instantané des charbons (ceux-ci sont interchangeables en fonctions des travaux) et du système breveté Fixtec de mise en place instantanée des lames. Hatchet du fabricant Milwaukee sera disponible dès la fin de l’été chez tous les dépositaires Milwaukee.

Redacteur