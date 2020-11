La solution pour les changements de niveaux et autres transitions pour les plafonds suspendus

La plupart des projets rencontrent des problèmes qui peuvent nuire au rendu esthétique du plafond : des finitions en rive irrégulières, des colonnes, des changements de niveaux ou des boîtes à rideaux etc…. ARMSTRONG innove une fois encore en proposant une gamme complète pour le traitement des rives et des transitions de plafonds, permettant diverses configurations pour les points particuliers. Plus que jamais, avec la gamme AXIOM, les idées les plus audacieuses vont pouvoir prendre forme.

Architectes, concepteurs, décorateurs et prescripteurs sont tous unanimes : le plafond suspendu doit pouvoir bénéficier au niveau du traitement des rives, des différences de niveaux et des zones spécifiques, de solutions abouties, fiables et esthétiques. C'est à cette condition que le plafond suspendu peut prétendre à un pouvoir décoratif réel. C'est aujourd'hui chose faite avec la gamme AXIOM, la solution pour les changements de niveaux et autres transitions pour les plafonds suspendus. La plupart des projets de plafonds buttent sur des points particuliers qui peuvent nuire au rendu esthétique et être source de pertes de temps à la pose : des rives irrégulières, des colonnes, des changements de niveaux, des boîtes à rideaux…. La gamme AXIOM composée de profils en aluminium résout ces difficultés grâce une réponse simple et performante : - AXIOM PROFIL offre des solutions finies flexibles et faciles à installer pour les plafonds présentant des changements de niveau, des boîtes à rideaux, des colonnes, des gorges lumineuses en rive, ou encore pour la réalisation de plafonds flottants, 4 hauteurs de profils disponibles et 1 profil pour plaque de plâtre pouvant être associés aux systèmes d'ossatures Trulok Prelude 24 et 15 mm et toutes les ossatures décoratives.

Une gamme complète d'accessoires disponible. - AXIOM TRANSITION propose des systèmes soignés pour raccorder tous types de plafonds suspendus à des finitions de rive en plaques de plâtre et staff. 5 profils conçus pour créer une transition plane entre une périphérie en plâtre et les plafonds suspendus minéral ou métal.

Une gamme complète d'accessoires disponible.

