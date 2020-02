Bahco vient de lancer Ergo, une nouvelle gamme de grattoirs à usage multiple avec lesquels gratter devient un plaisir. Profilés comme des Laguioles, ils sont ergonomiques, beaux, robustes et surtout efficaces.

On est souvent ingrat avec les petits instruments quotidiens. L’exemple des grattoirs est symbolique. Ils sont omniprésents dans toutes les boites à outils, on les met à contribution pour n’importe quel usage, on les jette sans états d’âme et pourtant, l’innovation les ignore. Ou plutôt les ignorait. Le fabriquant Bahco vient en effet de lancer les grattoirs Ergo, une gamme avec laquelle cet instrument va à coup sûr gagner ses lettres de noblesse. Loin d’être réservée aux seuls peintres, la série comporte des modèles adaptés à tous les usages. Fin, petit et tranchant, l’Ergo 625 est conçu pour les travaux de grande précision. A ses cotés, l’Ergo 650 et l’Ergo 665, particulièrement robustes, conviennent pour tout matériau et sur tout support.



Une tenue confortable et précise



Grâce à sa poignée à double composant, chaque instrument offre une excellente adhérence et une tenue en main confortable et précise. Le modèle 665 comporte en outre deux poignées afin de donner une plus grande force au raclage, particulièrement lors du traitement de surfaces importantes. L’Ergo 625 présente pour sa part une poignée pour le pouce permettant un guidage souple et précis de la lame. Il peut recevoir, suivant le profil de la coupe, quatre lames différentes. Tous les grattoirs sont munis d’un talon qui protège la main des échardes et des copeaux. Et bien sûr, quel que soit le modèle, les lames sont toutes remplaçables en quelques secondes. Les peintres ne seront pas les seuls à vite s’apercevoir qu’il y a de la performance dans Ergo…

Redacteur