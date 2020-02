Beauté, fonctionnalité et originalité, une trilogie rarement réunie dans les équipements collectifs. Aujourd’hui, Whalecraft relève le défi avec son banc en queue de baleine

Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, comme aimait à le chanter Georges Brassens, vont devoir quelque peu modifier leurs habitudes. Ou plutôt, adapter leurs bécots à une nouvelle forme de banc. Le banc Balaena 140 est une véritable sculpture toute en rondeur reprenant parfaitement les formes d’une queue de baleine plongeant… vers le sol. Le Balaena 140 peut être fabriqué en pierre reconstituée, en matériaux composites, en bronze ou encore en marbre. Son siège, niché dans la nageoire terminant la queue, offre une ergonomie et un confort bien supérieur à celui de nos bancs d’antan avec en plus toute la beauté d’une très bel objet d’art. Avec ses dimensions de 140 x 120 x 80 cm, le Balanéa offre une large assise pour deux personnes. Destiné aux aménagements urbains, aux jardins d’enfants ou encore aux parcs à thèmes, ce banc de Jonas préfère bien sûr, et avant tout, les fronts de mer. Ainsi portés par cette queue de baleine, les amoureux n’auront plus qu’à fermer doucement les yeux pour se laisser bercer par le doux clapotis de l’eau. Ce banc, véritable sculpture, peut aussi se décliner en fontaine. L’eau s’écoule alors sur toute la largeur de la nageoire, offrant ainsi au regard la transparence irisée d’un véritable rideau liquide. La version fontaine est réalisée en fibre de verre. Elle fonctionne grâce à une pompe de 9 m3/heure.

Bancs Balaena de Walecraft équipements publics.

