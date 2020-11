L'intelligence électronique est un concentré d'innovations sous le capot bleu qui agit sur la gamme des chauffe-eau ACI Visio électronique Atlantic pour les rendre encore plus simples à installer et plus performants. Résultat: les interventions sont simplifiées, la sécurité est accrue et le chauffe-eau encore plus performant. La fiabilité Atlantic profite donc à l'installateur comme à l'utilisateur; gain de temps pour l'installateur et sécurité et confort pour l'utilisateur.

Parce que le temps des installateurs est précieux, l'intelligence électronique vient donc compléter les autres atouts de la gamme (vertical mural, horizontal mural, vertical sur socle) des Chauffe-eau ACI Visio. Ainsi toutes les interventions sont simplifiées pour assurer un gain de temps maximum sur l'installation, la maintenance et le dépannage. l'ouverture et l'accessibilité des chauffe-eau ont été repensées au plus simple : une seule vis, en quelques gestes, l'installateur accède au coeur du chauffe-eau

l'intelligence électronique permet aussi de simplifier l'électricité : un gros bornier en façade et un cheminement des fils simplifié assurent un branchement sans erreur

la mise en place et le remplacement de la résistance sans risque d'erreur : la résistance pré-cablée, sa connexion est embrochée avec détrompeurs. ainsi, un seul et même tournevis suffit pour l'intervention !

le passage du 230V mono au 400V tri en un clin d'oeil , grâce au Kit triphasé qui s'embroche d'un simple geste

le changement de batterie se fait en moins de deux minutes: bien séparée du circuit principal et équipée d'un connecteur, aucun risuqe de montage d'une pile à la place de la batterie L'intelligence électronique, c'est aussi une sécurité garantie et accrue la simplicité est synonyme de sécurité ; les interventions simplifiées, les connections à détrompeurs et le kit triphasé diminuent au maximum les risques d'erreur

la fonction anti-chauffe à sec : plus de risque de chauffe à sec, l'intelligence électronique contrôle le remplissage de la cuve avant d'autoriser la mise en chauffe de la résistance.

la sécurité anti-bactéries : la précision de réglage du thermostat électronique, sa plage de réglage de température, l'anode en titane indestructible de l'ACI réduisent fortement les risques bactériologiques

un seul témoin lumineux est le gage de bon fonctionnement de la protection ACI L'intelligence électronique, c'est d'avoir un chauffe-eau simple, fiable et performant ! le système anti-corrosion garantit la longévité de l'appareil, quelque soit la qualité de l'eau et diminue significativement l'entartrage. La qualité de l'eau est préservée.

garantit la longévité de l'appareil, quelque soit la qualité de l'eau et diminue significativement l'entartrage. La qualité de l'eau est préservée. la fiabilité du thermostat électronique protégé par le capot garantit un réglage de la température au degré près.

