Les combles perdus et les toits à faibles pentes sont toujours des espaces difficiles à isoler. Rockwool, le leader européen de la laine de roche, apporte enfin une solution:le Flocon.

“ Le Flocon ” de Rockwool est un produit de consistance floconneuse, constitué de laine de roche “ en vrac ”. Le Flocon peut être appliqué en quelques minutes par simple épandage régulier de la laine sur une hauteur de 10 à 22 centimètres, selon le niveau d’isolation recherché. Son égalisation s’effectue ensuite à l’aide d’un simple râteau. Le flocon n’absorbe pas l’eau. Il possède une structure non capillaire qui garantit le maintien de la performance thermique. Par sa structure ouverte, la laine de roche offre une forte perméabilité à la vapeur d’eau n’étant pas altérée par les éventuelles condensations dans la structure du bâtiment. S’insérant dans les moindres recoins et interstices, Le Flocon est le produit idéal pour supprimer les « ponts thermiques » et assurer un calfeutrage intégral de la surface recouverte. Son efficacité est d’ailleurs démontrée par les tests du CSTB qui lui accordent des performances thermiques supérieures à celles de tous les autres produits similaires. Dans la lutte contre le bruit, la structure ouverte et enchevêtrée de la laine de roche lui assure un grand pouvoir d’isolation acoustique. Enfin, la laine de roche étant un matériau classé MO, soit non-combustible, Le Flocon peut donc être considéré comme un facteur de sécurité dans la protection des personnes et des biens, en construction neuve comme en rénovation. Avantages du Flocon? Il assure confort et économie d’énergie. Il permet de renforcer une isolation existante insuffisante. Sa pose est facile et rapide et il garantit même l’isolation des endroits difficiles d’accès. Le Flocon existe en plusieurs épaisseurs allant de 8 à 22 cm. A titre d’exemple, pour une épaisseur en 10 cm, un sac couvre 3,7m2. Réseau de distribution des produits Rockwool et www.rockwool.fr

